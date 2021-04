EDF : Morgan Stanley reste à Surpondérer

Morgan Stanley a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 16 euros sur EDF. Le broker revient sur la rumeur de presse selon laquelle l'Etat envisagerait de racheter les minoritaires du groupe pour 10 milliards d'euros. Selon le broker, une telle valorisation implique un prix de 19,8 euros par titre, en tenant en compte le nombre d'actions en circulation à la fin de 2020, soit 76% au-dessus du cours actuel. Le bureau d'études estime que le marché devrait réagir positivement à cette information non confirmée.



Le courtier pense que cette information pourrait rassurer les investisseurs sur son scénario haussier d'un cours à 22 euros par titre. Surtout, l'analyste estime que les craintes selon lesquelles l'Etat pourrait racheter les minorités à un prix bas sans prendre en considération la création de valeur potentielle du projet Hercule, devraient s'apaiser.



Morgan Stanley s'attend à ce que l'accent soit mis dans les prochaines semaines sur l'annonce potentielle d'un accord (ou non) entre l'État français et la Commission européenne sur le projet Hercule. L'article de Reuters d'aujourd'hui indique que l'Etat envisage toujours de conclure les discussions sur le sujet "dans les prochaines semaines". L'intérmédiaire fixe une probabilité de 60% à ce qu'un accord avec la Commission européenne soit trouvé.