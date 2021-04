EDF : a remis à la NPCIL l'offre pour six EPR en Inde

EDF a remis à l'exploitant nucléaire indien NPCIL l'offre technico-commerciale engageante française en vue de la construction de six EPR sur le site de Jaitapur dans l'État du Maharashtra en Inde.



' Ce jalon majeur pour EDF, ses partenaires et l'industrie nucléaire française permet d'engager les discussions en vue de la convergence sur un accord cadre engageant dans les prochains mois ' indique le groupe.



Sur cette base, l'offre d'EDF et de ses partenaires comprend la configuration technique détaillée, les conditions commerciales détaillées associées pour la fourniture des études d'ingénierie et des équipements pour six réacteurs de type EPR.



