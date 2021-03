EDF : création de la société Datanumia

Le groupe annonce la création de Datanumia une filiale spécialisée dans l'optimisation et le mangement des consommations énergétiques. Cette société a été créée suite à la fusion entre Netseenergy et Edelia.



' Datanumia favorise la maîtrise et la réduction des consommations énergétiques. Ils constituent des moyens d'action concrets pour optimiser les consommations, formant ainsi un levier essentiel en faveur de la transition énergétique mais aussi de la possible réduction de la facture d'énergie pour les clients ' indique le groupe.



Datanumia développe aussi des solutions digitales pour suivre, optimiser et piloter les consommations énergétiques et l'empreinte carbone, dans l'habitat individuel ou collectif, les bâtiments tertiaires et les industries.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.