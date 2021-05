EDF grappille 0,17% à 12,14 euros. Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance de la lettre adressée par le PDG du groupe, Jean-Bernard Lévy, aux syndicats. Reuters, qui s'est procuré ce courrier, souligne que le patron de l’électricien met en garde ses salariés contre un rejet de la réorganisation.



"Pour rester un grand acteur du secteur électrique en France, EDF doit impérativement être en mesure d'investir dans ces nouvelles formes de production électrique. Dans le cas contraire, la part d'EDF dans la production d'électricité en France baisserait rapidement", a écrit le PDG cité par l'agence de presse.



Le projet de réorganisation, précédemment nommé "Hercule", passerait par la création d'un ensemble regroupant le parc nucléaire et thermique, qui serait intégralement renationalisé et qui détiendrait lui-même 100% d'une entité dédiée à l'hydroélectricité, dans un système de quasi-régie permettant d'éviter une mise en concurrence des barrages du groupe.

EDF, dont l'Etat détient aujourd'hui 83,7% du capital, créerait une troisième entité regroupant les énergies renouvelables, la distribution, les services et la commercialisation, dont le capital serait ouvert à des actionnaires minoritaires - potentiellement à hauteur de 30% - et bénéficiant d'un financement propre.



En contrepartie de cette refonte d'EDF, Bruxelles accepterait une hausse du prix de vente de sa production.



Cependant, ce projet est contesté par les syndicats et d'une partie de la classe politique, qui mettent en garde contre le risque de démantèlement et le début d'une privatisation d'EDF.



"Ce projet peut bien entendu être rejeté en bloc. Mais y renoncer nous exposerait collectivement à poursuivre dans la situation que nous connaissons depuis 10 ans et dont le groupe souffre profondément", a prévenu Jean-Bernard Lévy.