EDF : soutenu par la spéculation d'un rachat des minoritaires

EDF flambe de 10,5% à 12,4 euros, les investisseurs spéculant sur un rachat des minoritaires par l'Etat dans le cadre du vaste projet de réorganisation de l'électricien public. L'Etat, qui détient 83,7% du capital d'EDF, chiffre à 10 milliards d'euros le rachat des parts détenues par les actionnaires minoritaires, a révélé Reuters citant des sources syndicales. Une telle opération serait alléchante. Selon Morgan Stanley, une telle valorisation implique un prix de 19,8 euros par titre, soit 76% au-dessus du cours de cours de clôture d'hier.



Le courtier pense que cette information pourrait rassurer les investisseurs sur son scénario haussier d'un cours à 22 euros par titre. Surtout, l'analyste estime que les craintes selon lesquelles l'Etat pourrait racheter les minorités à un prix bas sans prendre en considération la création de valeur potentielle du projet Hercule, devraient s'apaiser.



Morgan Stanley s'attend à ce que l'accent soit mis dans les prochaines semaines sur l'annonce potentielle d'un accord (ou non) entre l'État français et la Commission européenne sur le projet Hercule. L'article de Reuters d'aujourd'hui indique que l'Etat envisage toujours de conclure les discussions sur le sujet "dans les prochaines semaines". L'intermédiaire fixe une probabilité de 60% à ce qu'un accord avec la Commission européenne soit trouvé.



Un point de vue loin d'être partagé par tous. Dans un article publié aujourd'hui, Le Monde révèle que le projet de réorganisation de l'énergéticien risque de ne pas voir le jour avant la présidentielle.



Pour mémoire, le projet est de scinder EDF en plusieurs blocs : " EDF Bleu ", une entité 100 % publique et consacrée essentiellement aux activités nucléaires ; " EDF Vert ", qui regrouperait la vente d'électricité, les énergies renouvelables et le réseau de distribution Enedis – cette deuxième entité serait ouverte au privé, pour environ 30 % de son capital – ; enfin, le projet prévoit la création d'une entité publique séparée, " EDF Azur ", qui regrouperait les barrages hydroélectriques – une manière de mettre fin à un contentieux de longue date avec Bruxelles.



En contrepartie, EDF obtiendrait de Bruxelles une refonte à son avantage de la fixation des prix de électricité nucléaire (Loi de l'Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique (l'Arenh)) qu'il doit vendre à ses concurrents. L'enjeu est de taille pour l'électricien qui souffre d'importantes difficultés financières.



Sauf qu'Hercule ne convainc pas grande monde à part le gouvernement et le patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy.



En France, les syndicats et les oppositions, à gauche et à droite redoutent un début de " privatisation " de l'entreprise et la fin d'un groupe historique français. Depuis plusieurs mois, les journées de grève s'enchaînent.



A Bruxelles non plus, Hercule ne fait pas recette. Selon Le Monde, l'Europe exige que la production d'électricité et la fourniture d'électricité soient clairement séparées, avec une " muraille de Chine " entre les deux entités. Mais le gouvernement a justement promis de ne pas séparer EDF en plusieurs morceaux.



Or, le temps presse, rappelle le quotidien. "Même en cas d'accord avec Bruxelles, le processus devrait durer plusieurs mois, puisqu'il faudra voter une loi pour entériner ces changements puis changer les statuts de l'entreprise".



Pour accélérer le calendrier, le gouvernement a tenté lundi de convaincre les syndicats de faire front commun pour peser plus lourd dans les négociations à Bruxelles. Selon Le Monde, le ministre de l'économie a indiqué que le projet pouvait être amendé et s'est engagé à inscrire dans la loi que l'Etat détiendrait " EDF Vert " à au moins 75 %. Mais cette nouvelle promesse n'a pas été entendue par les syndicats.



Convaincre Bruxelles, les syndicats et préserver ses propres intérêts, l'équation de l'Etat est particulièrement complexe. Affaire à suivre...