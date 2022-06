EDF nomme Nicolas Machtou à la tête du programme "Nouveau nucléaire France"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique EDF a annoncé mardi la nomination de Nicolas Machtou au poste de directeur du programme "Nouveau nucléaire France".

Il sera à ce titre responsable du contrôle de "l'exécution industrielle et technique du programme" et sera l'interlocuteur privilégié de l'Etat, a précisé EDF dans un communiqué.

Diplômé de l'université Paris II et de celle de Columbia, Nicolas Machtou a notamment travaillé chez RTE (Réseau de Transport d'Electricité) et Enedis, et comme conseiller énergie de François Hollande de 2015 à 2017. Il était depuis le 1er juin 2020 président du conseil d'administration de Citelum, une filiale d'EDF.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé en février dernier un plan de relance de la filière nucléaire en France, avec l'objectif de construire six réacteurs EPR de seconde génération d'ici à 2050 et l'étude de la construction de huit réacteurs supplémentaires.

"Depuis le début de l'année 2022, les équipes d'ingénierie sont mobilisées, avec celles des principaux fournisseurs de la filière française, pour développer la conception détaillée (detailed design) et le

licensing du réacteur", a précisé EDF.

