Une revue du calendrier et du coût de la construction des deux réacteurs nucléaires de Hinkley Point C vient d'être finalisée. En conclusion, EDF annonce que le démarrage de la production d'électricité de l'unité 1 est désormais prévu en juin 2027. Le risque de report de la livraison des deux unités est évalué à 15 mois, en supposant l'absence de nouvelle vague pandémique et d'effet additionnel de la guerre en Ukraine.



De ce fait, le coût à terminaison du projet est estimé entre 25 et 26 milliards de livres sterling 2015. Aux termes du contrat pour différence (CFD), l'évolution du coût à terminaison est sans effet sur les consommateurs au Royaume-Uni, précise EDF.



" Pendant les deux ans de pandémie, le projet a continué sans interruption. L'intégrité de la chaîne d'approvisionnement a été préservée et de nombreux jalons ont été franchis ", explique EDF.



" Toutefois, les personnes, les ressources et la chaîne d'approvisionnement ont été mises à rude épreuve et leur efficacité a été limitée ", ajoute le groupe.



De plus, le volume d'études et de travaux de génie civil, et le coût de ces travaux et en particulier des ouvrages maritimes, ont augmenté.



Le prochain jalon est la pose du dôme sur l'unité 1, prévue au 2ème trimestre 2023.