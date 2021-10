EDF : parmi les plus fortes hausses du SRD à la mi-séance du mardi 5 octobre 2021

EDF (+3,76% à 12,29 euros)





Selon des informations d'Europe 1, confirmées par le service politique de TF1/LCI, le président Emmanuel Macron souhaiterait engager la France dans la construction de réacteurs modulaires nouvelle génération, considérés comme plus économiques et plus écologiques. Les centrales SMR, pour Small Modular Reactor sont des petits réacteurs modulaires, de taille et de puissance plus faibles que des réacteurs conventionnels. Notons également que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 17 à 19 euros sur le titre EDF, tout en maintenant sa recommandation Surpondérer, selon une source de marché.