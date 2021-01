EDF : pénalisé par les retards du projet Hinkley Point C

EDF cède 3,8% à 10,35 euros, pénalisé par l'annonce du retard du projet Hinkley Point C au Royaume-Uni en raison de la crise sanitaire. Le début de production d'électricité par l'Unité 1 de cette centrale est à présent prévu en juin 2026 au lieu de fin 2025 comme annoncé initialement en 2016. Les coûts à terminaison du projet sont désormais estimés entre 22 et 23 milliards de livres sterling 2015, contre une fourchette comprise entre 21,5 et 22,5 milliards de livres sterling 2015 annoncée en septembre 2019.



Le taux de rentabilité prévisionnel (TRI) pour EDF est par conséquent réestimé entre 7,1 % et 7,2 %, contre une précédente fourchette, dévoilée en septembre 2019, de 7,6 % à 7,8 %.



Le risque de report de la livraison (COD) des Unités 1 et 2 est maintenu à respectivement 15 et 9 mois. La réalisation de ce risque induirait un coût supplémentaire potentiel de l'ordre de 0,7 milliard de livres sterling 2015. Dans cette hypothèse, le TRI pour EDF serait diminué de 0,3 %.



Le management du projet est mobilisé sur l'objectif de la pose du dôme de l'Unité 1 fin 2022.