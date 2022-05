EDF : progression de 61% du CA trimestriel en organique

EDF dévoile au titre des trois premiers mois de 2022, un chiffre d'affaires en forte progression de 61% en organique, soutenu par les prix de l'électricité et du gaz dans un contexte de prix de gros élevés, ainsi que par la bonne performance d'EDF Trading.



'L'évolution du CA n'aura qu'un impact limité en EBITDA. De plus, le recul de la production nucléaire pénalisera l'EBITDA en raison des achats nécessaires sur les marchés de gros dans un contexte de forte hausse des prix', prévient-il cependant.



La production nucléaire en France s'est établie à 91,7 TWh, soit 7,5 TWh de moins qu'à la même période en 2021, du fait d'une moindre disponibilité du parc due essentiellement à l'impact de la découverte d'indications de corrosion sous contrainte.



