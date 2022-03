EDF : projet éolien dans la baie de New York

EDF, via sa filiale EDF Renouvelables, et Shell New Energies US LLC (Shell), partenaires à parts égales au sein du consortiumAtlantic Shores Offshore Wind LLC(Atlantic Shores), annoncent avoir obtenu des droits de développement sur une zone maritime de 32 112 hectares dans la baie de New York, au large de Long Island et des côtes du New Jersey.



Le consortium prévoit d'y construire et d'y exploiter un projet éolien en mer d'une capacité estimée à 1,5 gigawatt (GW) pour une durée de 33 ans. Le lancement de sa construction est prévu en 2024.



L'obtention de cette nouvelle concession ouvre des perspectives supplémentaires pourAtlantic Shores.



'EDF devient un acteur de premier plan pour contribuer à l'objectif américain de 30 GW d'énergie éolienne en mer d'ici 2030', assure la société française.



