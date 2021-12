EDF : remporte un projet de 3,6 Mds$ avec ses partenaires

La société EDF annonce aujourd'hui que le consortium qu'elle forme avec ses homologues sud-coréens (KEPCO) et japonais (Kyushu Electric Power Co) a signé aujourd'hui un projet de transport d'électricité auprès d'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et Abu Dhabi National Electricity Company PJSC (TAQA).



Evalué à 3,6 milliards de dollars, le projet consistera à développer et exploiter un système sous-marin haute tension en courant continu (HVDC-VSC). Il s'agira ainsi de connecter les activités de production offshore d'ADNOC à une énergie plus propre et plus efficace, via le réseau électrique terrestre d'Abou Dhabi, détenu et exploité par TAQA.



Le projet réduira l'empreinte carbone offshore d'ADNOC de plus de 30 %, et contribuera aux objectifs de neutralité carbone des Émirats Arabes Unis (Net Zero by 2050 Strategic Initiative).



Le consortium qui aura une participation combinée de 40 % dans le projet, développera et exploitera sur une durée de 35 ans le système de transmission de 3,2 gigawatts aux côtés d'ADNOC et de TAQA.



Le démarrage des travaux est prévu en 2022, tandis que l'exploitation commerciale est envisagée pour 2025.





