EDF remporte une zone maritime dans la baie de New York pour y développer de l'éolien en mer

1er mars (Reuters) - Electricité de France SA:

* EDF REMPORTE UNE ZONE MARITIME DANS LA BAIE DE NEW YORK POUR Y DEVELOPPER DE L'EOLIEN EN MER

* EDF, VIA EDF RENOUVELABLES, ET SHELL NEW ENERGIES US LLC, PARTENAIRES À PARTS ÉGALES AU SEIN D'ATLANTIC SHORES OFFSHORE WIND LLC, OBTIENNENT DES DROITS DE DÉVELOPPEMENT SUR UNE ZONE MARITIME DE 32 112 HECTARES DANS LA BAIE DE NEW YORK

* APRÈS AVOIR RÉALISÉ LA PHASE DE DÉVELOPPEMENT, LE CONSORTIUM POURRA CONSTRUIRE ET EXPLOITER UN PROJET ÉOLIEN EN MER D'UNE CAPACITÉ ESTIMÉE À 1,5 GW PENDANT 33 ANS Texte original: https://bit.ly/3HwwElu Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)