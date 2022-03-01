EDF remporte une zone maritime dans la baie de New York pour y développer de l'éolien en mer

1er mars (Reuters) - Electricité de France SA:
* EDF REMPORTE UNE ZONE MARITIME DANS LA BAIE DE NEW YORK
POUR Y
DEVELOPPER DE L'EOLIEN EN MER
* EDF, VIA EDF RENOUVELABLES, ET SHELL NEW ENERGIES US LLC,
PARTENAIRES À PARTS ÉGALES AU SEIN D'ATLANTIC SHORES OFFSHORE
WIND LLC, OBTIENNENT DES DROITS DE DÉVELOPPEMENT SUR UNE ZONE
MARITIME DE 32 112 HECTARES DANS LA BAIE DE NEW YORK
* APRÈS AVOIR RÉALISÉ LA PHASE DE DÉVELOPPEMENT, LE
CONSORTIUM
POURRA CONSTRUIRE ET EXPLOITER UN PROJET ÉOLIEN EN MER D'UNE
CAPACITÉ ESTIMÉE À 1,5 GW PENDANT 33 ANS
Texte original: https://bit.ly/3HwwElu
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(Gdansk Newsroom)