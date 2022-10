EDF renforce ses offres tarifaires en vue de l'hiver

Paris (awp/afp) - EDF a dévoilé lundi son plan d'attaque pour accompagner cet hiver ses clients particuliers et professionnels à l'heure de la crise énergétique et de la flambée des prix, par des conseils pour "consommer moins et mieux" et un renforcement de ses offres tarifaires.

EDF entend contribuer par différents leviers à la "modération" de la consommation électrique cet hiver, relayant ainsi les appels à la sobriété lancés par les pouvoirs publics, pour éviter coupures et rationnements cet hiver.

Vingt millions de courriers et courriels vont être envoyés aux clients pour porter les "gestes utiles" promus par les autorités, comme de baisser la température du chauffage à 19°c et d'autres gestes comme "ne pas mettre un plat chaud au réfrigérateur".

EDF, qui dit avoir "multiplié par trois" le nombre de ses conseillers, va également "renforcer" sa communication à l'adresse des particuliers abonnés à ses services pour les inciter à souscrire aux fameuses heures pleines/heures creuses, une offre qui concerne déjà 10 millions de compteurs. "Nous voulons cibler 3 autres millions de clients du tarif réglementé (TRV) dont nous considérons qu'ils pourraient bénéficier de cette option, parce qu'ils détiennent par exemple un ballon d'eau chaude", a indiqué Lionel Zekri, directeur Clients Particuliers lors d'une conférence de presse.

EDF veut également promouvoir auprès de millions de ménages une offre méconnue, l'option Tempo du TRV, qui concerne aujourd'hui 200.000 clients. Elle permet de profiter d'un prix du kWh de l'électricité au moins 30% moins cher pendant 300 "jours bleus" de l'année, tandis que le prix du kWh est au moins trois fois plus cher durant 22 "jours rouges", situés entre le 1er novembre et le 31 mars.

En France, les particuliers ainsi que les très petites entreprises et petites collectivités sont relativement protégés de la forte hausse des prix grâce au bouclier tarifaire. Ce n'est pas le cas de 90% des clients professionnels d'EDF entreprises et collectivités, qui ne bénéficient pas du TRV et qui "vont connaître en 2023 des hausses de prix importantes", jusqu'à être "multipliées par quatre", a souligné Marc Benayoun, Directeur Exécutif Groupe en charge du Pôle Clients, Services et Territoires.

Pour cette cible, EDF adapte son offre dite d'"effacement", un mécanisme par lequel des clients professionnels acceptent d'interrompre temporairement leur consommation moyennant une rémunération contractualisée prévue à l'avance. Depuis fin septembre, sa gamme s'enrichit d'une nouvelle "Offre Bonus effacement" qui gratifie l'entreprise d'une rémunération à chaque demande d'effacement, mais sans engagement préalable.

EDF estime que la France a un potentiel d'effacement de la consommation électrique tous opérateurs confondus de 5 à 6 GW cette année, en hausse de 20% par rapport à l'hiver dernier.

afp/rp