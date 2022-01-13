EDF retire sa guidance 2022 sur son endettement financier net et Ebitda

PARIS, 13 janvier (Reuters) - EDF a déclaré jeudi
dans un communiqué :
* EDF PREND ACTE DES MESURES ANNONCÉES PAR LE GOUVERNEMENT
FRANÇAIS ET DESTINÉES À LIMITER LA HAUSSE DES TARIFS DE
LÉLECTRICITÉ EN 2022
* EDF-LIMPACT DE CES MESURES SUR LEBITDA 2022 DEDF EST
ESTIMÉ À
ENVIRON 8,4 MDS SUR LA BASE DES PRIX DE MARCHÉ AU 31 DÉCEMBRE
2021 ET À ENVIRON 7,7 MDS SUR LA BASE DES PRIX DE MARCHÉ AU 12
JANVIER 2022
* EDF-LIMPACT FINAL SUR LEBITDA DÉPENDRA DES PRIX DE
MARCHÉ SUR
LA PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE DE CES MESURES
* EDF COMMUNIQUERA DE NOUVEAU AU PLUS TARD LORS DE LA
PUBLICATION
DES RÉSULTATS ANNUELS 2021 ET DANS LATTENTE RETIRE SA GUIDANCE
2022 ENDETTEMENT FINANCIER NET / EBITDA
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(Rédaction de Paris)