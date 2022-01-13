EDF révise son estimation de production nucléaire 2022 à 300-330 TW/h

PARIS, 13 janvier (Reuters) - EDF a déclaré jeudi
dans un communiqué :
* EDF RÉVISE SON ESTIMATION DE PRODUCTION NUCLÉAIRE 2022 À
300
330 TWH, CONTRE 330 360 TWH
* EDF-CETTE RÉVISION RÉSULTE DU PROLONGEMENT DE LA DURÉE
DARRÊT
DE 5 RÉACTEURS DU PARC NUCLÉAIRE FRANÇAIS DEDF
* EDF-DANS LE CADRE DE LA VISITE DÉCENNALE DU RÉACTEUR N°1
DE LA
CENTRALE NUCLÉAIRE DE PENLY, DES CONTRÔLES DE MAINTENANCE
PRÉVENTIVE ONT FAIT APPARAÎTRE DES DÉFAUTS SUR LE CIRCUIT
D'INJECTION DE SÉCURITÉ
* EDF-LÉLABORATION DU PROGRAMME DE CONTRÔLES SUR LENSEMBLE
DU
PARC NUCLÉAIRE SE POURSUIT, LIMPACT SUR LES PERSPECTIVES
FINANCIÈRES DEDF EST EN COURS DANALYSE
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(Rédaction de Paris)