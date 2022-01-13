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EDF révise son estimation de production nucléaire 2022 à 300-330 TW/h

13/01/2022 | 22:41
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PARIS, 13 janvier (Reuters) - EDF a déclaré jeudi dans un communiqué :

* EDF RÉVISE SON ESTIMATION DE PRODUCTION NUCLÉAIRE 2022 À 300  330 TWH, CONTRE 330  360 TWH

* EDF-CETTE RÉVISION RÉSULTE DU PROLONGEMENT DE LA DURÉE DARRÊT DE 5 RÉACTEURS DU PARC NUCLÉAIRE FRANÇAIS DEDF

* EDF-DANS LE CADRE DE LA VISITE DÉCENNALE DU RÉACTEUR N°1 DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE PENLY, DES CONTRÔLES DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ONT FAIT APPARAÎTRE DES DÉFAUTS SUR LE CIRCUIT D'INJECTION DE SÉCURITÉ

* EDF-LÉLABORATION DU PROGRAMME DE CONTRÔLES SUR LENSEMBLE DU PARC NUCLÉAIRE SE POURSUIT, LIMPACT SUR LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES DEDF EST EN COURS DANALYSE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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PER 2021 7,70x
Rendement 2021 5,19%
Capitalisation 33 512 M 38 431 M -
VE / CA 2021 1,13x
VE / CA 2022 1,06x
Nbr Employés 161 203
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