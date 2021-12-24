EDF signe une nouvelle facilité de crédit syndiquée auprès de 9 banques

24 décembre (Reuters) - Electricite de France SA:
* ANNONCE LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE FACILITÉ DE CRÉDIT
INDEXÉE
SUR DES INDICATEURS SOCIAUX ET SYNDIQUÉE AUPRÈS DE 9 BANQUES
* ANNONCE LA SYNDICATION D'UNE NOUVELLE FACILITÉ DE CRÉDIT
RENOUVELABLE DE 1,5 MDS AVEC UNE MATURITÉ INITIALE DE TROIS ANS
DONT LE COÛT SERA INDEXÉ SUR QUATRE INDICATEURS DE PERFORMANCE
("KPI") ESG DU GROUPE
* BANK OF AMERICA ET NATIXIS SONT INTERVENUS COMME
COORDINATEURS
ESG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK COMME AGENT DE
LA DOCUMENTATION ET AGENT DE LA FACILITÉ ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
COMME AGENT DE LA SYNDICATION
* BANK OF AMERICA, BNP PARIBAS, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE &
INVESTMENT BANK, NATIXIS, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET WELLS FARGO ONT
AGI PAR AILLEURS EN TANT QUE ARRANGEURS MANDATÉS PRINCIPAUX ET
TENEURS DE LIVRE
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(Rédaction de Gdansk)