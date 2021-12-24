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EDF signe une nouvelle facilité de crédit syndiquée auprès de 9 banques

24/12/2021 | 09:06
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24 décembre (Reuters) - Electricite de France SA:

* ANNONCE LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE FACILITÉ DE CRÉDIT INDEXÉE SUR DES INDICATEURS SOCIAUX ET SYNDIQUÉE AUPRÈS DE 9 BANQUES

* ANNONCE LA SYNDICATION D'UNE NOUVELLE FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 1,5 MDS AVEC UNE MATURITÉ INITIALE DE TROIS ANS DONT LE COÛT SERA INDEXÉ SUR QUATRE INDICATEURS DE PERFORMANCE ("KPI") ESG DU GROUPE

* BANK OF AMERICA ET NATIXIS SONT INTERVENUS COMME COORDINATEURS ESG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK COMME AGENT DE LA DOCUMENTATION ET AGENT DE LA FACILITÉ ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMME AGENT DE LA SYNDICATION

* BANK OF AMERICA, BNP PARIBAS, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, NATIXIS, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET WELLS FARGO ONT AGI PAR AILLEURS EN TANT QUE ARRANGEURS MANDATÉS PRINCIPAUX ET TENEURS DE LIVRE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2021
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BNP PARIBAS 0.15%60.08 Cours en temps réel.39.20%
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ELECTRICITÉ DE FRANCE -0.15%10.19 Cours en temps réel.-20.86%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE -0.10%29.8 Cours en temps réel.75.24%
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Résultat net 2021 4 376 M 4 959 M -
Dette nette 2021 49 033 M 55 555 M -
PER 2021 7,60x
Rendement 2021 5,28%
Capitalisation 33 042 M 37 391 M -
VE / CA 2021 1,12x
VE / CA 2022 1,06x
Nbr Employés 161 203
Flottant 17,4%
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SEMPRA1.57%41 325
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E.ON SE33.05%35 583
ENGIE2.92%35 242