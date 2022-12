EDF : soumet son offre pour un réacteur à construire en République Tchèque

Dans le cadre de la procédure d’appel d‘offres lancée par CEZ, sa filiale Elektrárna Dukovany II et les pouvoirs publics tchèques, EDF a soumis son offre. Il s'agit d'une offre initiale pour la fourniture des services d’ingénierie, d’achat, de construction et de mise en service industrielle d‘un réacteur EPR1200 pour le site de Dukovany ainsi que pour la fourniture d’assemblages combustibles dans le cadre de ce projet.Le fournisseur français d'électricité a fait aussi deux propositions indicatives dont l'objet est d'accompagner le développement d'une flotte de réacteurs en République Tchèque, notamment un réacteur supplémentaire à Dukovany et deux autres réacteurs sur le site de Temelin.EDF déploie ainsi une stratégie visant à identifier en profondeur les entreprises susceptibles d'être sélectionnées comme fournisseurs dans le cadre de ce projet. A ce jour, près de 200 entreprises tchèques ont été identifiées et quelques 70 d'entre elles ont déjà été pré-qualifiées.Le groupe veut organiser des séances de formation dédiées en vue de familiariser les acteurs industriels tchèques avec le processus de qualification des fournisseurs d'EDF ainsi qu‘avec les codes et standards associés.Il prévoit aussi d'élargir le champ d'action de la Division EDF Nuclear Czechia à Prague, qui se consacre au développement des activités nucléaires d'EDF sur le marché tchèque, afin de coordonner les efforts menés en local pour aboutir à une coopération réussie et de long terme avec CEZ et avec l'industrie tchèque.Cette première étape représente un jalon majeur pour EDF et ses partenaires, cela marque son engagement en faveur du développement du programme nucléaire tchèque et son souhait d'accompagner le développement d'une flotte de réacteurs EPR dans toute l'Europe.