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EDF suspend l'exercice du droit à la conversion ou à l'échange des OCEANEs Vertes en actions nouvelles et/ou existantes

09/03/2022 | 08:38
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9 mars (Reuters) - Electricite de France SA:

* SUSPEND L'EXERCICE DU DROIT À LA CONVERSION OU À L'ÉCHANGE DES OCEANES VERTES EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES DE LA SOCIÉTÉ À COMPTER DU 17 MARS 2022 JUSQU'À LA DATE DE RÈGLEMENT-LIVRAISON (INCLUSE) DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

* LA LEVÉE DE CETTE SUSPENSION SERA AUTOMATIQUE LE LENDEMAIN DU RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL OU, LE CAS ÉCHÉANT, À L'ISSUE DE LA PÉRIODE DE TROIS MOIS SUSVISÉE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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VE / CA 2022 1,03x
VE / CA 2023 1,00x
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