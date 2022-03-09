EDF suspend l'exercice du droit à la conversion ou à l'échange des OCEANEs Vertes en actions nouvelles et/ou existantes

9 mars (Reuters) - Electricite de France SA:
* SUSPEND L'EXERCICE DU DROIT À LA CONVERSION OU À L'ÉCHANGE
DES
OCEANES VERTES EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES DE LA
SOCIÉTÉ À COMPTER DU 17 MARS 2022 JUSQU'À LA DATE DE
RÈGLEMENT-LIVRAISON (INCLUSE) DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
* LA LEVÉE DE CETTE SUSPENSION SERA AUTOMATIQUE LE LENDEMAIN
DU
RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL OU, LE CAS
ÉCHÉANT, À L'ISSUE DE LA PÉRIODE DE TROIS MOIS SUSVISÉE
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(Gdansk Newsroom)