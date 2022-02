EDF : un accord signé pour les turbines nucléaires de GE

EDF a annoncé jeudi la signature d'un accord exclusif avec GE en vue de l'acquisition des turbines à vapeur pour centrales nucléaires du groupe industriel américain.



L'opération envisagée porterait sur les équipements d'îlots conventionnels de GE Steam Power pour les nouvelles centrales nucléaires, un périmètre qui inclut les puissantes turbines Arabelle héritées d'Alstom.



L'accord devrait également concerner les activités de maintenance et de mise à niveau des centrales nucléaires existantes.



Pour mémoire, les turbines à vapeur de GE sont actuellement installées dans la moitié des centrales nucléaires au monde et dans toutes celles d'EDF en France.



Dans son communiqué, l'électricien français souligne que les turbines de GE pourront également équiper ses réacteurs de type EPR et EPR2.



Les activités nucléaires et les équipes concernées par l'opération sont situées dans une quinzaine de pays, dont près de 70% en France, notamment sur des sites industriels comme Belfort et La Courneuve.



Les conditions financières de la transaction envisagée n'ont pas été précisées, mais EDF estime que la réalisation de l'opération pourrait intervenir lors du premier semestre 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.