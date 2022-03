EDF : va lancer son augmentation de capital de plus de 3,1 milliards d'euros

EDF a annoncé le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut de plus de 3,1 milliards d'euros. 13 actions anciennes donneront le droit d'acheter deux actions nouvelles au prix de 6,35 euros chacune, soit avec une décote de 31,8% par rapport au cours de clôture de jeudi soir. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription a été fixée à 0,34 euro. La période de souscription s'étend du 23 mars au 1er avril 2022 inclus.



Le produit net de l'augmentation de capital servira principalement au financement des opérations de développement du groupe sur la période 2022-2024, en cohérence avec la stratégie CAP 2030 ; à conforter la notation de crédit du groupe et son accès aux marchés de financement ; et d'une manière générale, à renforcer la flexibilité financière du groupe.



L'augmentation de capital s'intègre dans le plan d'actions global de renforcement de la structure bilancielle incluant également un plan de cessions à hauteur d'environ 3 milliards d'euros entre 2022 et 2024 et une option de versement en actions du dividende pour les exercices 2022 et 20231.



L'Etat a, par ailleurs, indiqué prolonger son engagement actuel de percevoir ses dividendes en titres pour l'exercice 2021 aux exercices 2022 et 2023, comme le proposera la société à ses actionnaires.



En outre, EDF a annoncé le 16 mars 2022 avoir conclu la mise en place de nouvelles facilités de crédit bilatérales de maturité 3 ans pour un montant total de 10,25 milliards d'euros.



Commentant le lancement de cette opération, Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d'EDF, a déclaré : " Comme annoncé le 18 février dernier, l'augmentation de capital que nous lançons aujourd'hui permettra au groupe de renforcer sa structure bilancielle dans le contexte des événements de début 2022, et de poursuivre sa stratégie CAP 2030 ".