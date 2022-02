EDF : va recruter 15 500 salariés en 2022

Pour répondre aux enjeux de la filière nucléaire, le groupe EDF a pour ambition de recruter 7 500 salariés en France dans le domaine du nucléaire sur la période 2022 – 2024, avec 3 300 nouveaux collaborateurs en 2022. En complément, jusqu'à 750 postes seront proposés en 2022 du côté d'EDF Renouvelables en France et à l'international.



Le groupe EDF lance ainsi une campagne de recrutement sur l'ensemble du territoire. Ces recrutements concernent des jeunes diplômés (du bac pro au bac+5), ainsi que des candidats avec de l'expérience dans les domaines techniques (notamment en mécanique, exploitation, électrotechnique, automatisme, maintenance) et dans le numérique.



Plus de 10% des recrutés en 2022 pour le groupe EDF en France seront issus de bac pro, environ 40% de Bac +2/3, environ 50% d'écoles d'ingénieur ou d'universités. Par ailleurs, l'alternance étant un levier essentiel de recrutement, plus de 40% des alternants et stagiaires sortants seront recrutés en 2022 à la suite de leur expérience au sein d'EDF SA.