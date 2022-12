Electricité-La France a sollicité l'aide de ses voisins lundi matin

PARIS, 13 décembre (Reuters) - Le gestionnaire des lignes à haute tension françaises RTE a activé lundi matin des mécanismes de "secours mutuel" avec certains des pays voisins de la France pour disposer d'un surplus d'électricité face à une consommation un peu plus élevée que prévu, a indiqué une porte-parole de la société.

Dans le cas de l'Angleterre, RTE a demandé à son homologue de réduire les exportations françaises de 600 mégawatts (MW) entre 09h00 et 10h00, soit à peu près la moitié de ce qui était prévu, a précisé la porte-parole, confirmant des informations du quotidien The Telegraph.

Sur le même créneau horaire, RTE a obtenu des opérateurs de réseaux de transport d'électricité belge et italien, Elia et Terna, qu'ils fournissent chacun à la France environ 300 MW de plus que prévu.

"Ce sont des mécanismes qu'on utilise en dehors du marché, mais avant de devoir recourir à des moyens de sauvegarde de type interruptibilité, baisse de tension ou même un signal EcoWatt orange", a souligné la porte-parole de RTE, ajoutant que le dispositif n'avait pas été nécessaire mardi matin.

Alors que la production nucléaire d'EDF a été affectée ces derniers mois par l'indisponibilité de réacteurs pour des opérations de maintenance, de contrôles ou de réparations liées à des problèmes de corrosion, elle est repassée au-dessus de

40 gigawatts (GW) ce week-end

, pour la première fois en neuf mois, alors que la France est confrontée à une vague de froid qui réduit les marges de son système électrique.

Dans ses dernières prévisions en date

, qui doivent être à nouveau actualisées dans les prochains jours, RTE a fait état d'un risque accru de coupures d'électricité au mois de janvier. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)