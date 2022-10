Electricite de France : A suivre aujourd'hui

Goldman Sachs Bank Europe SE et Société Générale, agissant pour le compte de l’Etat français, ont déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les titres EDF. Le prix de 12 euros par action a été confirmé. A ce jour, l’initiateur de l’offre détient 83,69% du capital et 89,13% des droits de vote de la société. L’initiateur s’engage irrévocablement à acquérir la totalité des 803 469 846 actions EDF existantes ou susceptibles d’être émises qu’il ne détient pas directement et indirectement.



L'Etat va ainsi débourser environ 9,7 milliards d'euros pour monter à 100% d'EDF.