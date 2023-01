Electricite de France : A suivre aujourd'hui

A l'occasion d'un évènement organisé à l'Ambassade de France en Pologne et en présence de l'ambassadeur de France en Pologne, Frédéric Billet, EDF et Respect Energy ont annoncé la signature d'un accord de coopération pour le développement de projets nucléaires basés sur la technologie SMR Nuward sur des sites spécifiques en Pologne. Cet accord marque la ferme intention d'EDF et de Respect Energy d'engager ensemble le développement de projets SMR en Pologne et confirme le vif intérêt pour la technologie Nuward.



Cette technologie a été sélectionnée par cet opérateur pour renforcer sa présence dans le domaine de l'énergie. EDF et Respect Energy vont s'engager dans le processus d'évaluation de nouveaux sites qui font l'objet d'une coopération exclusive et poursuivre les travaux de préparation du plan d'affaires et des financements associés.



Ce partenariat entre EDF et Respect Energy, important opérateur et trader européen d'énergies renouvelables basé en Pologne, est la preuve de l'engagement d'EDF dans le déploiement d'une stratégie nouveau nucléaire en Europe, avec son SMR européen qui vient compléter l'offre EPR à destination de la Pologne.



Par ailleurs, EDF a récemment réaffirmé son offre basée sur la technologie EPR pour conforter les ambitions du programme d'énergie nucléaire polonais comportant la livraison de capacités nucléaires allant jusqu'à 9 GWe à l'horizon 2043. Avec une gamme de réacteurs EPR à laquelle vient s'ajouter le SMR Nuward, EDF dispose d'une offre européenne exhaustive qui permettra d'aider à décarboner l'économie polonaise et à renforcer la sécurité énergétique du pays.