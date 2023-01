Electricite de France : A suivre aujourd'hui

L’Etat a franchi le 19 janvier 2023 le seuil de 90,00% du capital et des droits de vote théoriques de la société EDF sur une base entièrement diluée, a précisé un communiqué de presse du Ministère de l'Economie. En conséquence, l’Etat sera en mesure, à l’issue de l’offre, de procéder à la mise en œuvre du retrait obligatoire sur les actions EDF dès lors qu’il convertira les OCEANEs EDF déjà en sa possession.



L'Etat détient, de concert avec l'EPIC Bpifrance, 3 475 130 684 actions EDF et 215 279 011 OCEANEs EDF, ce qui représente 89,39% du capital et 92,71% des droits de vote théoriques de la société EDF