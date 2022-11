Electricite de France : Avec sa nouvelle filiale Yxir, EDF lance une offre d'intelligence artificielle pour les industriels

Issue de son programme intrapreneurial, Yxir est la nouvelle filiale du groupe EDF qui permet aux industriels, via l'Intelligence Artificielle (IA), de maîtriser la qualité de leurs produits et services grâce au traitement et à l'analyse des données issues de leur système de management de la qualité. Avec Yxir, EDF a pour ambition de répondre à l'enjeu de la « non-qualité » dont le coût pour un industriel s'élève à environ 9% de son chiffre d'affaires[1].

Alors que les systèmes qualité des industriels regorgent d'informations utiles pour améliorer les processus de production, la qualité des produits finis ou même leur conception, à peine 20% des données sont réellement exploitées[2]. Souvent sous des formats différents, beaucoup de données sont issues de champs textuels non structurés. Certaines n'ont tout simplement pas la qualité requise pour permettre des analyses statistiques. Et toutes sont généralement dispersées dans des bases de données qui ne communiquent pas entre elles.

La solution d'Yxir utilise l'IA, et en particulier des algorithmes de traitement du langage, pour libérer toute l'intelligence potentielle d'un système qualité au service de la performance industrielle.



En créant une base de connaissance unique qui fait parler les données entre elles, Yxir aide les équipes opérationnelles à prendre plus rapidement les bonnes décisions.

Concrètement, en présence d'une anomalie, un responsable de production se verra ainsi proposer des pistes de résolution basées sur l'historique ou sur une documentation standard. L'Ingénieur Qualité, pourra quant à lui identifier rapidement des signaux faibles, isoler des récurrences et réaliser des analyses de cause plus précises. La solution intuitive et innovante d'Yxir met ainsi l'IA au service de l'humain pour améliorer la performance des industriels.

« Nous sommes fiers de la création de cette nouvelle filiale qui vient compléter l'offre du groupe EDF à destination de nos clients industriels. Grâce à sa solution d'intelligence artificielle, Yxir permettra aux industries d'être plus performantes et donc plus résilientes. Elle permettra d'accompagner plus globalement les industriels vers l'atteinte de la neutralité carbone, en lien avec la stratégie d'innovation du groupe EDF. » se réjouit Julien Villeret, Directeur Innovation du Groupe EDF.