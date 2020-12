Electricite de France : Bboxx, EDF et SunCulture s'associent au gouvernement Togolais pour accélérer l'accès à l'agriculture durable grâce à l'énergie solaire

Forts du succès de leur coopération engagée en 2018, Bboxx et EDF élargissent leurs activités togolaises à la commercialisation des pompes à eau solaires, permettant ainsi à des milliers d'agriculteurs de bénéficier de solutions d'irrigation durables

Le gouvernement Togolais subventionne les pompes pour 5000 clients

EDF et SunCulture apportent leur expérience du déploiement de cette solution innovante et éprouvée en Afrique de l'Est

17 décembre 2020 - Bboxx, fournisseur d'énergie de nouvelle génération et EDF, leader mondial des énergies bas-carbone, s'engagent ensemble dans la commercialisation des pompes à eau solaires auprès des milliers d'agriculteurs au Togo. Le lancement de cette nouvelle ligne de produits marque l'accélération de la coopération entre Bboxx et EDF initiée en 2018 avec la création de la joint-venture Bboxx EDF Togo. Les deux partenaires visent ainsi à rendre les solutions d'irrigation durables plus accessibles aux communautés togolaises non-desservies par les réseaux de distribution d'électricité, leur permettant ainsi d'augmenter le rendement de leur production agricole, de générer des revenus supplémentaires et de leur offrir de nouvelles possibilités de développement économique.

Dans le cadre du partenariat, le gouvernement togolais subventionnera à hauteur de 50 % les systèmes d'irrigation pour 5 000 agriculteurs. Ce dispositif vient en complément des exonérations fiscales sur les droits d'importation et sur la TVA applicables aux pompes à eau, rendant ainsi le produit plus abordable pour les petits exploitants agricoles. Cette initiative s'inspire du « chèque solaire CIZO », une subvention lancée en 2019 par le gouvernement togolais, qui a permis d'élargir l'accès à l'énergie solaire dans le but de lutter contre la précarité énergétique.

La joint-venture Bboxx EDF Togo assurera le déploiement des pompes fournies par l'expert d'irrigation solaire et partenaire d'EDF au Kenya - SunCulture - ainsi que le montage des dossiers de financement pour ses clients. Le marché togolais bénéficiera de l'expérience de SunCulture dans le déploiement de cette solution à grande échelle en Afrique de l'Est. EDF et Bboxx apportent leur expérience respective du déploiement des kits off-grids dans différents pays en Afrique. Les kits d'irrigation déployés au Togo bénéficieront également de l'expertise technique de la R&D d'EDF dans le domaine des solutions Off-grid : EDF supervisera les choix de conception et aidera à améliorer la performance des produits.

Les pompes d'irrigation seront connectées et integrées à Bboxx Pulse®, la plateforme de gestion de Bboxx basée sur la technologie de l'Internet des objets (IdO) qui permet leur pilotage et leur suivi à distance. Le service sera fourni moyennant le paiement à l'utilisation (Pay-as-you-go) déjà utilisé pour les systèmes solaires domestiques Off-Grid de Bboxx.

La solution offrira de nouvelles opportunités de développement économique pour les agriculteurs en multipliant jusqu'à cinq fois les rendements de leurs cultures et en supprimant la nécessité de parcourir de longues distances pour ramener de l'eau. Les kits d'irrigation permettront aux agriculteurs de récolter même pendant la saison sèche et de diversifier leurs activités avec des cultures avec à plus forte valeur. Cela créera également des opportunités d'irrigation supplémentaires en augmentant la surface cultivée.

Leaders du marché off-grid au Togo et partenaires depuis 2018, Bboxx et EDF franchissent ainsi une nouvelle étape dans leur coopération. Les deux entreprises y disposent déjà d'une présence et d'un réseau de commercialisation solides grâce à leur participation au programme gouvernemental d'électrification « CIZO ». Ils ont ainsi contribué à l'amélioration des conditions de vie de 120 000 togolais grâce aux kits solaires domestiques offrant une électricité propre, fiable et abordable. Les deux partenaires visent à élargir l'accès à l'énergie à une partie encore plus importante de la population togolaise, tout en s'orientant vers d'autres services indispensables comme l'agriculture durable.

Mansoor Hamayun, PDG et co-fondateur de Bboxx, a déclaré : « Le renforcement de notre joint-venture avec EDF au Togo, qui a pour but d'élargir nos services énergétiques et migrer vers l'agriculture durable accessible à tous, est une étape importante pour nous. Pour les agriculteurs situés dans les zones rurales du Togo, cette toute dernière offre va leur permettre d'améliorer la productivité, les revenus de leurs ménages et leur qualité de vie, tout en favorisant le développement économique à grande échelle. Cette nouvelle ligne d'activité va également permettre de contribuer aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.

La subvention du gouvernement togolais est primordiale pour accélérer ce programme en faveur de milliers d'agriculteurs et rendre l'agriculture durable abordable pour tous. Nous sommes passionnés par l'idée d'utiliser notre technologie innovante pour contribuer à l'économie verte. Nous rendons l'énergie et d'autres services vitaux plus accessibles à mesure que nous poursuivons notre mission consistant à libérer le potentiel et à transformer des vies. »

Xavier Rouland, directeur du département hors réseau d'EDF, a déclaré : « Après deux ans de croissance au Togo dans le domaine des kits solaires, cette nouvelle étape est cruciale pour nous, car elle contribuera à stimuler l'économie rurale, en offrant aux agriculteurs des outils qui augmentent leurs revenus tout en utilisant des solutions plus écologiques. Nous sommes très fiers, avec notre partenaire Bboxx, et grâce à la volonté politique des autorités togolaises de mettre en avant le savoir-faire en matière d'irrigation solaire de SunCulture, le partenaire kenyan d'EDF, et notre expérience dans les solutions d'électrification off-grid en Afrique de l'Ouest.

Cette opération est l'incarnation de notre ambition dans l'activité hors réseau : créer des synergies entre nos différents partenaires et entreprises dans les différents pays où nous opérons, en faveur des populations rurales et de l'amélioration de leurs conditions économiques et de vie. »

Samir Ibrahim, PDG et co-fondateur de SunCulture, a ajouté : « Nous connaissons une crise alimentaire mondiale, et ce programme de subventions est un parfait exemple de la manière dont des modes de financement novateurs peuvent jouer un rôle majeur dans la lutte contre l'insécurité alimentaire en Afrique. Ce partenariat jouera un rôle de catalyseur en matière de promotion de l'agriculture hors saison et à plus forte valeur dans l'ensemble du territoire togolais, et nous sommes certains qu'il ouvrira la voie à d'autres pays d'Afrique subsaharienne en ce qui concerne la mobilisation des ressources afin de répondre aux crises alimentaires, d'améliorer les moyens de subsistance et de stimuler la croissance économique. Nous sommes ravis d'être un partenaire contributeur du plus important partenariat public-privé d'Afrique qui met en oeuvre un programme d'aides à l'irrigation solaire intelligente, tout en s'assurant que l'agriculture durable soit à la fois économique et accessible à ceux qui sont les mieux placés pour en tirer profit ».