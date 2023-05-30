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    EDF   FR0010242511

ELECTRICITÉ DE FRANCE

(EDF)
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Electricite de France : Document AMF CP. 2023DD912374

30/05/2023 | 18:51
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2023DD912374

30 mai 2023

FR0010242511 - DD166863

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ETAT - AGENCE DES PARTICIPATIONS DE L'ETAT , Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ELECTRICITE DE FRANCE

LEI : 549300X3UK4GG3FNMO06

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Conversion

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : OCEANE

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013534518

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 15.5200 Euro

VOLUME : 130 784 645.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 15.5200 Euro

VOLUME : 130 784 645.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 30 mai 2023

COMMENTAIRES :

Conversion par l'Etat de 130 784 645 OCEANEs EDF, acquises dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée lancée par l'Etat,

et représentant environ 60% de la souche

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

EDF - Électricité de France SA published this content on 30 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 May 2023 16:48:31 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 - - -
Dette nette 2023 72 507 M 77 656 M -
PER 2023 11,3x
Rendement 2023 1,25%
Capitalisation 48 000 M 51 409 M -
VE / CA 2023 1,45x
VE / CA 2024 1,37x
Nbr Employés 165 028
Flottant 12,7%
Graphique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Durée : Période :
Electricité de France : Graphique analyse technique Electricité de France | Zonebourse
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Objectif de cours Moyen 12,00 €
Ecart / Objectif Moyen 0,00%
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Xavier Rene Louise Girre Senior Executive VP-Group Finance
Jacques Oddou Chief Operating Officer
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Bruno Crémel Independent Director
Secteur et Concurrence
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