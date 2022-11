Electricite de France : Document AMF CP. 222C2537

En application des articles 237-1 et suivants du règlement général, l'initiateur a l'intention de demander dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, la mise en œuvre d'un retrait obligatoire aux prix de l'offre visant (i) les actions ELECTRICITE DE FRANCE (à l'exception des actions détenues en propre par ELECTRICITE DE FRANCE) non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires si elles ne représentent pas plus de 10% du capital et des droits de vote de la société et (ii) les « océanes » 2024 non présentées à l'offre dès lors que les actions susceptibles d'être créées, en prenant en compte la conversion des « océanes » 2024 non présentées à l'offre, une fois additionnées avec les actions existantes non présentées à l'offre (à l'exception des actions détenues en propre par ELECTRICITE DE FRANCE) ne représentent pas plus de 10% de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés de la société.

Il est rappelé que :

le cabinet Finexsi, représenté par Messieurs Olivier Péronnet et Olivier Courau, a été désigné, le 27 juillet 2022, par le conseil d'administration de la société ELECTRICITE DE FRANCE (sur proposition d'un comité ad hoc comprenant une majorité d'administrateurs indépendants) en qualité d'expert indépendant sur le fondement des dispositions de l'article 261-1 I, 1° et 5°, II et III du règlement général, pour se prononcer sur les conditions financières de l'offre publique d'achat simplifiée, y compris en cas de retrait obligatoire ;

à l'appui du projet d'offre, conformément aux articles 231-13,231-16 et 231-26 du règlement général, le projet de note d'information de l'initiateur et le projet de note en réponse de la société ELECTRICITE DE FRANCE établis respectivement en application des articles 231-18 et 231-19 du règlement général ont été déposés et diffusés respectivement les 4 et 27 octobre 2022 (cf. D&I 222C2304 en date du 4 octobre 2021 et D&I 222C2416 en date du 27 octobre 2022).

2. Dans le cadre de l'examen de la conformité du projet d'offre, mené en application des articles 231-20 à 231-22,233-3 et 237-3 I, 2° du règlement général, l'Autorité des marchés financiers :

a pris connaissance des arguments soulevés par des actionnaires minoritaires qui font notamment valoir que (i) la valeur de l'action ELECTRICITE DE FRANCE a été affectée négativement par des décisions émanant d'autorités publiques, notamment de l'Etat français aussi actionnaire majoritaire de la société et qu'à ce titre il serait inéquitable de laisser à la charge de ces actionnaires la perte de valeur ainsi constatée depuis l'introduction en bourse, (ii) l'analyse multicritères, menée notamment par l'expert indépendant, serait incomplète, basée sur des hypothèses erronées, et ne tiendrait pas compte de la situation réelle de la société,

le montant du recours indemnitaire contentieux engagé par la société à l'encontre de l'Etat français ne serait pas pris en compte de manière satisfaisante car il devrait être « ajouté » au prix d'offre et non compris dans le prix d'offre, ce qui amoindrit la prime proposée aux actionnaires, et (iv) les conditions dans lesquelles le conseil d'administration a rendu son avis motivé entacheraient celui-ci de « nullité » au motif notamment qu'il n'a pas été tenu compte de situations de conflits d'intérêts au sein de ce conseil ;

a pris connaissance du projet de note d'information de l'initiateur, en ce compris les éléments d'appréciation des conditions financières de l'offre visant les titres ELECTRICITE DE FRANCE retenus par les établissements présentateurs ;

a pris connaissance du projet de note en réponse de la société ELECTRICITE DE FRANCE, comprenant notamment (i) en application des dispositions de l'article 231-19, 3° du règlement général, le rapport de l'expert indépendant en date du 26 octobre 2022, ainsi que son addendum en date du 18 novembre 2022 et une note complémentaire en date du 22 novembre 2022, lequel conclut à l'équité des prix proposés (actions et « océanes ») dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée, y compris en cas de mise en œuvre d'un retrait obligatoire, et ce en tenant compte de l'intégralité du montant demandé dans le cadre du recours indemnitaire contentieux d'un montant en principal de 8,34 milliards d'euros déposé le 27 octobre 2022 par la société à l'encontre de l'Etat français, et d'hypothèses de prix, de production nucléaire en France et de régulation, reposant sur un ensemble de scenarii présentés au conseil d'administration d'ELECTRICITE DE FRANCE le 5 octobre 2022 ; et (ii) en application des dispositions de l'article 231-19, 4° du règlement général, l'avis motivé du conseil d'administration de la société ELECTRICITE DE FRANCE en date du 27 octobre 2022, étant précisé que le conseil d'administration a constaté le 20 novembre 2022, après avoir examiné notamment l'addendum en date du 18 novembre 2022 au rapport de l'expert indépendant et après avoir pris connaissance de l'avis du comité ad hoc , que son avis motivé du 27 octobre 2022 n'était pas remis en cause ;

