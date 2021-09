Electricite de France : EDF ET LA FFCK FÊTENT LEURS 30 ANS DE PARTENARIAT

L'année 2021 marque les 30 ans du partenariat historique entre EDF et la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie (FFCK), le plus ancien partenariat sportif du groupe EDF. Depuis 1991, EDF participe activement à la promotion et au développement d'un sport étroitement lié à son activité de production hydroélectrique en France.

Un même terrain de jeu

L'eau est au cœur du métier d'énergéticien d'EDF. Indispensable à sa production d'électricité bas carbone, elle est un bien commun qu'utilisent de nombreux acteurs : collectivités, agriculteurs, industriels, pêcheurs, touristes et sportifs dont les adeptes du Canoë Kayak.

Cette discipline sportive a un lien fort avec l'activité hydraulique d'EDF, en charge de l'exploitation des barrages et autres équipements hydrauliques utiles à la production d'hydroélectricité, première des énergies renouvelables. En effet, les activités de production influencent les débits des cours d'eau. EDF assure par ailleurs tout au long de l'année un certain nombre de lâchers d'eau permettant à la FFCK d'organiser des événements et compétitions.



Développer la pratique pour tous dans le respect de l'environnement

L'action d'EDF en faveur du Canoë Kayak est guidée par des valeurs fortes partagées avec la FFCK : la sécurité des pratiquants, le partage et la gestion durable de la ressource en eau, la solidarité, la préservation de l'environnement. Pour les faire vivre, EDF s'engage avec la FFCK dans des projets qui vont au-delà de la pratique en compétition :

- le handikayak pour ouvrir la pratique du Canoë Kayak à tous.

- les « Sentiers Nautiques® » pour découvrir le patrimoine naturel, bâti ou paysager au travers d'une pratique loisir et familiale du Canoë Kayak et des sports de pagaie.

- la « Tribu » pour supporter les équipes de France de Canoë Kayak et sports de pagaie tournées vers les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Aux côtés de la FFCK en 2021 pour deux grandes compétitions internationales organisées en France

EDF soutient deux compétitions internationales organisées en France cette année :

EDF et le sport

EDF est convaincu que le sport constitue une plateforme unique et inspirante pour faire évoluer les comportements et les mentalités sur les enjeux environnementaux et sociétaux. C'est la raison pour laquelle EDF est engagé depuis plus de 30 ans aux côtés du sport français :

- EDF est partenaire premium des Jeux de Paris 2024 et de l'Equipe de France Paralympique et Olympique.

- EDF est partenaire de la Fédération Français Handisport (depuis 1992), de la Fédération Française de Natation (depuis 2005) et de la Fédération Française de Football (depuis 2014).

- Le Team EDF est un collectif d'athlètes engagés, incarnant les valeurs et les engagements du groupe EDF. Il regroupe aujourd'hui 28 athlètes, handisports et valides, dont Denis Gargaud Chanut, Champion Olympique 2016 de canoë slalom (membre du Team EDF depuis 2011).



A propos de la FFCK

La FFCK est une fédération sportive agréée par le Ministère des Sports, composée de 740 structures qui accueillent près de 70 000 licenciés.

13 disciplines dont 2 Olympiques (Slalom et Course en ligne) et 1 Paralympique (Paracanoë) peuvent être pratiquées sur 3 milieux distincts (Eau vive, Eau Calme et Mer).

La perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris constitue une aubaine pour la FFCK, qui a installé depuis 2018 son siège fédéral sur la base nautique qui accueillera les épreuves de Canoë Kayak en 2024. Cet élan va permettre d'ancrer toujours davantage la pratique sur le territoire national, et de positionner nos équipes de France comme leaders dans les sports de pagaie.

A propos d'EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l'énergie nucléaire et renouvelable (y compris l'hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d'être d'EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d'énergie et de services à environ 37,9 millions de clients (1), dont 28,7 millions en France (2). Il a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 69,0 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l'électricité et un autre pour le gaz.

(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg)