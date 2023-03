Electricite de France : EDF, Edison, Ansaldo Energia et Ansaldo Nucleare annoncent avoir signé une Lettre d'Intention en soutien au développement de projets nouveau nucléaire

Gênes-Milan-Paris, le 6 mars 2023

L'objectif de cette coopération est de tirer parti de l'expertise spécifique des quatre signataires afin d'évaluer les possibilités de coopération industrielle pour le développement de l'énergie nucléaire en Europe, et notamment dans le domaine des petits réacteurs modulaires (SMR).

Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare, EDF et Edison annoncent avoir signé une lettre d'intention ayant pour objectif de collaborer au développement du nouveau nucléaire en Europe et d'en favoriser sa diffusion, notamment en Italie sur le long terme. L'objectif de cette coopération est de mettre immédiatement à profit les compétences de la filière nucléaire italienne, dont Ansaldo Nucleare est le chef de file, pour soutenir le développement des projets nouveau nucléaire du Groupe EDF et, en même temps, d'initier une réflexion sur le rôle possible du nouveau nucléaire dans la transition énergétique en Italie.

Plus particulièrement, les parties s'engagent à examiner les possibilités de coopération industrielles, en s'appuyant sur l'expertise de chaque partenaire :

Ansaldo, en qualité de développeur de composants et prestataire de services pour l'industrie énergétique et nucléaire ;

EDF, en qualité de premier producteur nucléaire mondial, engagé dans la réalisation de nouveaux projets nucléaires basés sur sa gamme de technologies avec (i) les petits réacteurs modulaires (SMR) NUWARD ™ ( Ansaldo Nucleare et EDF ayant par ailleurs déjà récemment signé un accord pour des prestations d'ingénierie pour NUWARD™), (ii) la moyenne puissance (EPR1200) et (iii) la grande puissance (EPR) ;

et Edison, en sa qualité d'acteur majeur du secteur de l'énergie engagé au premier plan dans la transition énergétique italienne.

Le Groupe Ansaldo Energia, EDF et Edison s'engagent également à évaluer le potentiel de développement et de mise en œuvre du nouveau nucléaire en Italie compte tenu du besoin croissant de sécurité et d'indépendance énergétique du système électrique italien.

Pour les es quatre signataires, l'énergie nucléaire pourra jouer un rôle complémentaire à celui des énergies renouvelables, en garantissant la stabilité et en contribuant à la soutenabilité environnementale du système électrique, au regard des ambitieux objectifs de soutenabilité européens et italiens qui fixent 2050 comme date limite pour atteindre la neutralité carbone. La production d'énergie nucléaire, en effet, est l'une des énergies les moins émettrices de CO2, a une empreinte au sol limitée par rapport à la puissance électrique installée, et permet un pilotage optimal de la production. Par ailleurs, les petits réacteurs modulaires (SMR) présentent des caractéristiques de sûreté très élevées, nécessitent des investissements limités, et peuvent être utilisés pour produire de l'électricité et de la chaleur, répondant de manière polyvalente aux besoins du système électrique et des territoires.

Cette lettre d'intention fera l'objet d'engagements contractuels ultérieurs qui seront agrées entre les parties.

« Avec cet accord, nous posons les bases d'une réflexion concrète et ouverte sur le rôle du nucléaire dans la transition énergétique », déclare Nicola Monti, CEO d'Edison. « Une nécessité d'autant plus évidente après les bouleversements de l'année écoulée, qui démontrent l'importance des choix stratégiques à long terme. Le nucléaire est complémentaire du développement des énergies renouvelables, et peut être une solution concrète pour soutenir les objectifs de neutralité carbone de 2050, contribuant à l'indépendance énergétique du système européen ».

« Le Groupe Ansaldo Energia dispose d'un vivier de compétences d'excellence fondamentales dans la voie de la transition énergétique, qui s'appuie sur des technologies à haut savoir-faire », déclare Giuseppe Marino, CEO d'Ansaldo Energia. « Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de les mettre à disposition pour relever le défi de la décarbonation ».

« Le groupe Ansaldo Energia a su préserver son expertise dans le domaine du nucléaire après la fermeture des centrales nucléaires italiennes », affirme Riccardo Casale, CEO d'Ansaldo Nucleare. « Notre entreprise est fermement engagée dans cette mission et participe activement à de nombreux projets dans plusieurs pays européens, aux côtés d'industries et d'organismes de recherche italiens, ce qui témoigne de la forte valeur ajoutée que l'Italie peut apporter au regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire au niveau européen ».

« EDF a l'ambition de promouvoir des partenariats internationaux pour déployer une gamme de technologies nucléaires afin d'aider l'Europe à atteindre ses objectifs "net zéro" », précise Vakis Ramany, Directeur du développement pour le nouveau nucléaire à l'international, chez EDF. « Nous sommes convaincus de l'intérêt d'un renforcement de la coopération avec l'industrie italienne, et la signature de cet accord avec Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare et Edison est un premier pas important vers un partenariat plus fort et plus durable. Cela nous permettra notamment de renforcer la chaîne d'approvisionnement européenne de nos technologies, dans un contexte où de nombreux pays européens prévoient de lancer de nouveaux programmes nucléaires ».