Paris/Saint-Jean-de-Maurienne, 26 juin 2023 - Le fournisseur d'énergie EDF et le producteur d'aluminium Trimet ont signé un nouveau contrat de fourniture d'électricité pour la production d'aluminium primaire en France. Cet accord vient prolonger la coopération qui existe entre les deux partenaires depuis 2013. Le contrat garantit la fourniture d'énergie au fabricant d'aluminium de Saint-Jean-de-Maurienne à hauteur de 22 TWh pour une période allant jusqu'à 10 ans. Il comprend des mécanismes de partage équilibré des risques et des bénéfices.

L'aluminium est un produit utilisé dans le monde entier. Il est fabriqué via un processus électrochimique nécessitant d'importantes quantités d'électricité. L'énergie est un facteur majeur de coût dans la production d'aluminium.

« Cet accord montre la vraie valeur d'un partenariat robuste dans des périodes compliquées. Il nous donne de la visibilité en termes de planification et garantit la production de ce métal stratégique là où on en a besoin » a déclaré Philipp Schlüter, Président de Trimet France SAS. « L'aluminium est le métal de la transformation verte. Trimet peut désormais intensifier sa production d'aluminium bas carbone. De fait, cela nous permet de poursuivre de façon efficiente notre objectif de production d'aluminium neutre pour le climat. »

« C'est avec fierté qu'EDF renouvelle aujourd'hui son partenariat avec Trimet : EDF avait contribué il y a 10 ans, aux côtés du Groupe Trimet, au maintien de ce producteur majeur d'aluminium sur le sol français et sécurise, à travers ce nouveau contrat de fourniture d'électricité, cette activité pour les 10 prochaines années. » a déclaré Luc Rémont, Président-Directeur Général d'EDF. « EDF est attachée à accompagner les ambitions de décarbonation des industriels gros consommateurs d'électricité en France et à les servir de façon compétitive et durable à travers des contrats de long terme afin de leur donner un levier supplémentaire de performance et de visibilité nécessaire à leurs investissements. »

Avec ses 600 salariés, l'aluminerie de Trimet qui dispose d'une fonderie, produit environ 150 000 tonnes d'aluminium chaque année. Trimet a racheté en 2013 cette usine au riche passé et a continuellement renforcé sa capacité de production depuis. EDF détient 35 % du capital de Trimet France SAS. Outre l'aluminerie, l'entreprise exploite une fonderie à Castelsarrasin. En France, Trimet fabrique divers produits à forte valeur ajoutée, notamment du fil d'aluminium de haute qualité destiné à des usages électrique et mécanique et qui est transformé en câbles électriques et en éléments de raccordement pour les industries de l'énergie et de l'automobile.

A propos d'EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l'énergie nucléaire et renouvelable (y compris l'hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d'être d'EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d'énergie et de services à environ 40,3 millions de clients (1), dont 30,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 143,5 milliards d'euros.

(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l'électricité et un autre pour le gaz.

(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.

A propos de Trimet

Trimet, entreprise de taille intermédiaire familiale innovante développe, produit, coule, commercialise et recycle des produits modernes en métal léger à base d'aluminium. Avec ses huit sites en Allemagne et en France, Trimet est le plus grand producteur d'aluminium de l'Union européenne. Plus de 2 400 salariés coopèrent avec nos clients pour rendre les voitures plus économiques, les avions plus légers, les éoliennes et les installations électriques plus efficaces, les bâtiments plus modernes et les emballages plus écologiques. Trimet s'engage à assumer sa responsabilité sociale et environnementale. L'entreprise apporte sa contribution à une économie durable. Dans le cadre de sa production et de sa gestion entrepreneuriale, elle applique le principe de durabilité tel que défini par l'ONU dans les 17 Objectifs de Développement Durable. Par exemple, les deux sites de production français de Trimet ont été certifiés selon la norme de performance de l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI) en avril 2022. Cela signifie que l'aluminerie de Saint-Jean-de-Maurienne et la fonderie de Castelsarrasin répondent aux exigences mondiales pour une production durable d'aluminium.