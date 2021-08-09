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Electricite de France : EDF finalise la vente de sa participation dans CENG

09/08/2021 | 08:03
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9 août (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA:

* EDF FINALISE LA VENTE DE SA PARTICIPATION DANS CENG

* ANNONCE AVOIR RÉALISÉ LA CESSION DE SA PARTICIPATION DE 49,99% DANS CONSTELLATION ENERGY NUCLEAR GROUP, LLC ("CENG") À SON PARTENAIRE DANS LA JOINT-VENTURE, EXELON GENERATION, LLC ("EXELON")

* LA CESSION S'INSCRIT DANS LE CADRE DE L'OPTION DE VENTE CONCLUE EN AVRIL 2014 ENTRE EDF ET EXELON, PERMETTANT À EDF DE CÉDER SA PARTICIPATION À EXELON À SA JUSTE VALEUR ET QU'EDF AVAIT EXERCÉE EN JANVIER 2020

* LE PRIX D'ACQUISITION DE LA PARTICIPATION D'EDF DANS CENG S'ÉLÈVE À 885 MILLIONS DE DOLLARS, ET LA RÉCEPTION DES FONDS PAR EDF A EU LIEU LE 6 AOÛT

* LA CESSION DES TITRES CENG S'INSCRIT DANS LE PROGRAMME DE CESSIONS D'ACTIFS ANNONCÉ PAR LE GROUPE EDF Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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