Electricite de France : EDF finalise la vente de sa participation dans CENG

9 août (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA:
* EDF FINALISE LA VENTE DE SA PARTICIPATION DANS CENG
* ANNONCE AVOIR RÉALISÉ LA CESSION DE SA PARTICIPATION DE
49,99%
DANS CONSTELLATION ENERGY NUCLEAR GROUP, LLC ("CENG") À SON
PARTENAIRE DANS LA JOINT-VENTURE, EXELON GENERATION, LLC
("EXELON")
* LA CESSION S'INSCRIT DANS LE CADRE DE L'OPTION DE VENTE
CONCLUE
EN AVRIL 2014 ENTRE EDF ET EXELON, PERMETTANT À EDF DE CÉDER SA
PARTICIPATION À EXELON À SA JUSTE VALEUR ET QU'EDF AVAIT EXERCÉE
EN JANVIER 2020
* LE PRIX D'ACQUISITION DE LA PARTICIPATION D'EDF DANS CENG
S'ÉLÈVE À 885 MILLIONS DE DOLLARS, ET LA RÉCEPTION DES FONDS PAR
EDF A EU LIEU LE 6 AOÛT
* LA CESSION DES TITRES CENG S'INSCRIT DANS LE PROGRAMME DE
CESSIONS D'ACTIFS ANNONCÉ PAR LE GROUPE EDF
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(Gdansk Newsroom)