28 septembre (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA:
* LE GROUPE INVESTIT DANS LA STARTUP ECOSUN INNOVATIONS ET
RENFORCE SA GAMME DOFFRES MICROGRID
* EDF RENOUVELABLES DEVIENT PARTENAIRE DECOSUN INNOVATIONS
ET
ENTRE À SON CAPITAL À HAUTEUR DE 29%
* PRISE DE PARTICIPATION RÉALISÉE AU TRAVERS DUNE
AUGMENTATION DE
CAPITAL RÉSERVÉE À EDF RENOUVELABLES
* CE PARTENARIAT CONTRIBUE AU PLAN STOCKAGE DEDF DONT
LAMBITION
EST DE DÉVELOPPER 10 GW DE CAPACITÉS DE STOCKAGE SUPPLÉMENTAIRES
DICI 2035 DANS LE MONDE
* CE PARTENARIAT SINSCRIT DANS LA STRATÉGIE CAP 2030 QUI
VISE À
DOUBLER ENTRE 2015 ET 2030 SES CAPACITÉS DE PRODUCTION
DÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE MONDE, POUR LES PORTER À 50 GW
NETS
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)