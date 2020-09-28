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ELECTRICITÉ DE FRANCE

(EDF)
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Electricite de France : EDF investit dans la startup ECOSUN Innovations et renforce sa gamme doffres microgrid

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28/09/2020 | 08:41

28 septembre (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA:

* LE GROUPE INVESTIT DANS LA STARTUP ECOSUN INNOVATIONS ET RENFORCE SA GAMME DOFFRES MICROGRID

* EDF RENOUVELABLES DEVIENT PARTENAIRE DECOSUN INNOVATIONS ET ENTRE À SON CAPITAL À HAUTEUR DE 29%

* PRISE DE PARTICIPATION RÉALISÉE AU TRAVERS DUNE AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE À EDF RENOUVELABLES

* CE PARTENARIAT CONTRIBUE AU PLAN STOCKAGE DEDF DONT LAMBITION EST DE DÉVELOPPER 10 GW DE CAPACITÉS DE STOCKAGE SUPPLÉMENTAIRES DICI 2035 DANS LE MONDE

* CE PARTENARIAT SINSCRIT DANS LA STRATÉGIE CAP 2030 QUI VISE À DOUBLER ENTRE 2015 ET 2030 SES CAPACITÉS DE PRODUCTION DÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE MONDE, POUR LES PORTER À 50 GW NETS Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ELECTRICITÉ DE FRANCE 1.86%8.756 Cours en temps réel.-13.38%
ENGIE 1.93%11.33 Cours en temps réel.-22.78%
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Données financières
CA 2020 70 445 M 81 955 M -
Résultat net 2020 1 758 M 2 046 M -
Dette nette 2020 45 832 M 53 320 M -
PER 2020 19,5x
Rendement 2020 2,03%
Capitalisation 26 649 M 30 962 M -
VE / CA 2020 1,03x
VE / CA 2021 1,07x
Nbr Employés 161 522
Flottant 14,9%
Graphique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Durée : Période :
Electricité de France : Graphique analyse technique Electricité de France | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 11,54 €
Dernier Cours de Cloture 8,60 €
Ecart / Objectif Haut 86,0%
Ecart / Objectif Moyen 34,1%
Ecart / Objectif Bas -5,81%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Bernard Lévy Chairman & Chief Executive Officer
Xavier Rene Louise Girre Executive Director-Finance
Christophe Salomon Group Chief Information Officer
Jacky Chorin Director
Jean-Paul Rignac Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ELECTRICITÉ DE FRANCE-13.38%30 962
ORSTED A/S27.72%57 644
NATIONAL GRID PLC-9.50%38 214
SEMPRA ENERGY-22.36%34 020
ENGIE-22.78%31 177
E.ON SE-2.54%28 119
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