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ELECTRICITÉ DE FRANCE

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Electricite de France : EDF releve son ambition et prend de nouveaux engagements pour le climat

10/12/2020 | 08:22
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10 décembre (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA:

* EDF RELEVE SON AMBITION ET PREND DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS POUR LE CLIMAT

* A OBTENU LA CERTIFICATION PAR SCIENCE BASED TARGETS D'UNE TRAJECTOIRE RENFORCÉE DE RÉDUCTION D'ÉMISSIONS DE CO2 BIEN EN DESSOUS DES 2°C

* LE GROUPE SE DOTE DE RÉFÉRENTS CLIMAT AU SEIN DE SON COMITÉ EXÉCUTIF ET DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

* POUR LE GROUPE, CELA IMPLIQUE DE RÉDUIRE DE 50 % (BASE 2017) SES ÉMISSIONS DE CO2 DIRECTES ET INDIRECTES (SCOPE 1 ET 2)

* POUR LE GROUPE, CELA IMPLIQUE DE RÉDUIRE DE 28 % (BASE 2019) LES ÉMISSIONS DE CO2 ASSOCIÉES À LA COMBUSTION DU GAZ VENDU À DES CLIENTS FINAUX (SCOPE 3)

* CETTE TRAJECTOIRE CORRESPOND À UN NIVEAU ABSOLU D'ÉMISSIONS DIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE DE 25 MTCO2 D'ICI 2030 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2020
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CA 2020 70 421 M 85 135 M -
Résultat net 2020 1 388 M 1 678 M -
Dette nette 2020 45 235 M 54 687 M -
PER 2020 33,2x
Rendement 2020 1,41%
Capitalisation 39 585 M 47 814 M -
VE / CA 2020 1,20x
VE / CA 2021 1,24x
Nbr Employés 161 522
Flottant 14,8%
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Durée : Période :
Electricité de France : Graphique analyse technique Electricité de France | Zone bourse
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Tendances analyse technique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 13,68 €
Dernier Cours de Cloture 12,79 €
Ecart / Objectif Haut 40,7%
Ecart / Objectif Moyen 6,93%
Ecart / Objectif Bas -36,7%
Révisions de BNA
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Nom Titre
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Xavier Rene Louise Girre Executive Director-Finance
Christophe Salomon Group Chief Information Officer
Jacky Chorin Director
Jean-Paul Rignac Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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ENEL S.P.A.14.82%99 682
IBERDROLA, S.A.22.44%83 182
ORSTED A/S53.34%72 029
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