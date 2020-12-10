Electricite de France : EDF releve son ambition et prend de nouveaux engagements pour le climat

10 décembre (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA:
* EDF RELEVE SON AMBITION ET PREND DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS
POUR
LE CLIMAT
* A OBTENU LA CERTIFICATION PAR SCIENCE BASED TARGETS D'UNE
TRAJECTOIRE RENFORCÉE DE RÉDUCTION D'ÉMISSIONS DE CO2 BIEN EN
DESSOUS DES 2°C
* LE GROUPE SE DOTE DE RÉFÉRENTS CLIMAT AU SEIN DE SON
COMITÉ
EXÉCUTIF ET DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION
* POUR LE GROUPE, CELA IMPLIQUE DE RÉDUIRE DE 50 % (BASE
2017) SES
ÉMISSIONS DE CO2 DIRECTES ET INDIRECTES (SCOPE 1 ET 2)
* POUR LE GROUPE, CELA IMPLIQUE DE RÉDUIRE DE 28 % (BASE
2019) LES
ÉMISSIONS DE CO2 ASSOCIÉES À LA COMBUSTION DU GAZ VENDU À DES
CLIENTS FINAUX (SCOPE 3)
* CETTE TRAJECTOIRE CORRESPOND À UN NIVEAU ABSOLU
D'ÉMISSIONS
DIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE DE 25 MTCO2 D'ICI 2030
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(Gdansk Newsroom)