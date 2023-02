Electricite de France : En France, le Groupe L'Oréal signe avec le groupe EDF plusieurs contrats pour contribuer à l'objectif de neutralité carbone de l'ensemble de ses sites d'ici à 2025

Se fixant l'engagement environnemental ambitieux d'atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de ses sites d'ici 2025, dont une trentaine en France incluant ses 11 usines, le Groupe L'Oréal signe plusieurs contrats avec le groupe EDF qui participent à la réalisation de cet objectif :

des contrats d'achat direct d'électricité d'origine renouvelable (Corporate Power Purchase Agreement ou C-PPA) avec EDF Renouvelables, à partir de la production de deux parcs solaires ;

un contrat avec Agregio, pour agréger la production de ces parcs solaires ;

un contrat de fourniture d'électricité avec EDF sur 2024 et 2025 pour alimenter les sites de production du Groupe L'Oréal en France, intégrant le volume du PPA.

Depuis 10 ans, le leader du secteur cosmétique collabore avec le groupe EDF pour réduire ses consommations et émissions de CO2, au travers de solutions optimisées et spécifiques (chauffage de l'eau, conditionnement d'ambiance des locaux, recours aux énergies renouvelables et locales, certification de garanties d'origine).

Ces contrats d'achat direct d'électricité d'origine renouvelable portent sur la fourniture pendant 15 ans de la totalité de la production de deux centrales solaires à construire et exploiter par EDF Renouvelables. Avec ces contrats, le Groupe L'Oréal va bénéficier d'un prix d'achat maitrisé sur le long terme, va garantir l'origine renouvelable de l'électricité ainsi achetée et va développer de nouvelles capacités pour ses activités.

Situées en Corrèze et dans les Vosges, et d'une puissance installée cumulée de 27 MWc, ces deux centrales solaires, dont les mises en service sont prévues respectivement d'ici au troisième trimestre 2024 pour la première et au second trimestre 2025 pour la seconde, produiront l'équivalent de 25% de la consommation d'électricité du Groupe L'Oréal en France[1].

La signature de ces deux nouveaux contrats s'ajoute aux 5,3 GW de PPA d'origine renouvelable signés par le groupe EDF dans le monde depuis 2010, faisant du groupe EDF l'un des acteurs majeurs dans ce secteur. Ils s'inscrivent et participent aux ambitions du Plan solaire du groupe EDF qui a pour objectif de devenir un des leaders du photovoltaïque en France à l'horizon 2035[2].

En accompagnement de ce contrat, Agregio, filiale d'EDF, veillera à transformer l'énergie intermittente des deux centrales en un volume d'électricité ferme, avant de la céder à EDF en tant que fournisseur d'électricité du Groupe L'Oréal en France.

Enfin, EDF renouvelle le contrat de fourniture d'électricité du Groupe L'Oréal, intégrant le volume du PPA solaire ainsi qu'une couverture de la consommation complémentaire par des garanties d'origine, pour les années 2024 et 2025. Ce contrat permettra d'alimenter la trentaine de sites français du Groupe L'Oréal en électricité verte[3].

Avec son programme de développement durable « L'Oréal pour le Futur », le Groupe L'Oréal poursuit sa politique ambitieuse et volontariste de décarbonation de son énergie avec pour objectif de réduire l'empreinte carbone de ses sites de 100% à horizon 2025[4].

En lien avec sa raison d'être, EDF a pour ambition de créer des services et des solutions pour accompagner les clients et les territoires dans leurs objectifs de réduction de leur empreinte carbone.

Audrey Izard, Directrice achats indirects Groupe L'Oréal explique : « Ce PPA s'inscrit dans la droite ligne de nos engagements pris dans le cadre du Programme L'Oréal pour Le Futur afin de consommer durablement une énergie renouvelable pour l'ensemble de nos activités. Pour L'Oréal, créer la beauté qui fait avancer le monde de manière responsable nécessite une étroite collaboration avec nos partenaires. C'est dans cet esprit d'écosystème étendu que nous innovons et développons des solutions durables avec EDF. ».



Alexandre Levy, Directeur des PPA en France chez EDF Renouvelables déclare : « Nous sommes fiers de signer un nouveau partenariat de long terme avec le Groupe L'Oréal, et de contribuer ainsi à ses objectifs de décarbonation. La production de nos deux futures centrales solaires viendra s'ajouter à celle d'un autre parc éolien en exploitation qui assure depuis deux ans déjà la fourniture d'électricité pour les sites de L'Oréal. Les équipes d'EDF Renouvelables ont à cœur d'accompagner les entreprises dans leurs ambitions d'énergie pour la Transition Energétique, en proposant des solutions de fourniture d'électricité bas carbone. ».

Sylvain Guédon, Directeur Général d'Agregio se réjouit d'accompagner le Groupe L'Oréal dans sa transition énergétique et précise : « Agregio joue le rôle de courroie de transmission. A partir de la production des deux parcs solaires, nous garantissons à L'Oréal la livraison d'un volume fixe d'énergie dans la durée. Cette énergie bas carbone permettra de répondre directement à une partie de sa consommation. Il s'agit donc d'une brique supplémentaire pour aider les entreprises à diminuer leur empreinte carbone. ».

Stanislas Landry, Directeur Grands Comptes d'EDF exprime sa fierté de continuer à innover avec le Groupe L'Oréal : « La Direction Grands Comptes d'EDF a permis de réunir toutes les expertises du groupe EDF propres à un tel projet. Les objectifs ambitieux du Groupe L'Oréal dans sa transition énergétique ont trouvé un écho dans la raison d'être du groupe EDF, et nous challengent sur des sujets encore récents en France comme les PPA. La signature simultanée de ces contrats, de production, d'agrégation et de fourniture, pour construire ce PPA solaire, est une première pour le groupe EDF. Elle montre notre capacité à répondre aux besoins de nos clients et ancre notre excellente relation entre le Groupe L'Oréal et le groupe EDF. »