Electricite de France : LE GROUPE EDF RECRUTERA 15 500 NOUVEAUX SALARIES EN 2022

EDF maintient ses volumes de recrutements en 2022 pour préparer l'avenir du Groupe. Ces recrutements répondent à ses besoins en compétences industrielles, techniques et numériques. Le Groupe contribue ainsi à la relance économique de la France.

En France, 15 500 nouveaux collaborateurs intégreront le groupe EDF :

8 000 nouveaux salariés dont 7 000 en CDI,

4 000 alternants pour la promotion 2022-2023,

3 500 stagiaires.

Des femmes et des hommes engagés pour construire un avenir énergétique neutre en CO 2 .

Pour répondre aux enjeux de la filière nucléaire, le groupe EDF a pour ambition de recruter 7 500 salariés en France dans le domaine du nucléaire sur la période 2022 - 2024, avec 3 300 nouveaux collaborateurs en 2022. En complément, jusqu'à 750 postes seront proposés en 2022 du côté d'EDF Renouvelables en France et à l'international.

Le groupe EDF lance ainsi une campagne de recrutement sur l'ensemble du territoire. Ces recrutements concernent des jeunes diplômés (du bac pro au bac+5), ainsi que des candidats avec de l'expérience dans les domaines techniques (notamment en mécanique, exploitation, électrotechnique, automatisme, maintenance) et dans le numérique. Plus de 10% des recrutés en 2022 pour le groupe EDF en France seront issus de bac pro, environ 40% de Bac +2/3, environ 50% d'écoles d'ingénieur ou d'universités. Par ailleurs, l'alternance étant un levier essentiel de recrutement, plus de 40% des alternants et stagiaires sortants seront recrutés en 2022 à la suite de leur expérience au sein d'EDF SA.

Pour développer la mixité dans ses 230 métiers, le groupe EDF déploie de nombreuses actions et initiatives pour sensibiliser les jeunes femmes dès leur orientation. Depuis 2002, sur le périmètre EDF SA, le nombre de femmes dans les métiers techniques a triplé. Pour prolonger et accentuer cette dynamique, le comité exécutif du Groupe a souhaité renforcer l'ambition de l'entreprise en visant 36 à 40 % de femmes à tous niveaux hiérarchiques de son organisation d'ici 2030. EDF porte également une attention toute particulière aux candidats issus des quartiers prioritaires et des zones rurales.

Aujourd'hui, le groupe EDF compte plus de 165 000 collaborateurs engagés pour construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants.

Christophe Carval, Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction des Ressources Humaines Groupe, a souligné : « Le groupe EDF est mobilisé pour accompagner les enjeux du Groupe en matière de renouvelable et de nucléaire. Des besoins en compétences industrielles, techniques et numériques sont incontournables pour que la France soit au rendez-vous de ses ambitions au service de la transition énergétique.».