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ELECTRICITÉ DE FRANCE

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Electricite de France : Le Consortium EDF-Jinko Power lance la construction du projet photovoltaïque d'Abu Dhabi

22/12/2020 | 10:54
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22 décembre (Reuters) - Electricite de France SA:

* LE CONSORTIUM EDF RENOUVELABLES - JINKO POWER FINALISE LE FINANCEMENT DU PLUS IMPORTANT PROJET PHOTOVOLTAÏQUE AU MONDE À ABU DHABI ET LANCE SA CONSTRUCTION

* DUN MONTANT D'ENVIRON 1 MILLIARD DE DOLLARS, LOPÉRATION A ÉTÉ RÉALISÉE EN FINANCEMENT DE PROJET, PAR BNP PARIBAS AGISSANT EN TANT QUE CHEF DE FILE, AUX CÔTÉS DE BANK OF CHINA, CRÉDIT AGRICOLE, HSBC, MUFG, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION ET STANDARD CHARTERED, Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2020
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CA 2020 69 581 M 85 001 M -
Résultat net 2020 1 388 M 1 696 M -
Dette nette 2020 45 560 M 55 656 M -
PER 2020 28,4x
Rendement 2020 1,57%
Capitalisation 37 373 M 45 671 M -
VE / CA 2020 1,19x
VE / CA 2021 1,22x
Nbr Employés 161 522
Flottant 14,8%
Graphique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Durée : Période :
Electricité de France : Graphique analyse technique Electricité de France | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 13,81 €
Dernier Cours de Cloture 12,08 €
Ecart / Objectif Haut 49,1%
Ecart / Objectif Moyen 14,3%
Ecart / Objectif Bas -32,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Jean-Bernard Lévy Chairman & Chief Executive Officer
Xavier Rene Louise Girre Executive Director-Finance
Christophe Salomon Group Chief Information Officer
Jacky Chorin Director
Jean-Paul Rignac Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ELECTRICITÉ DE FRANCE21.63%45 671
NEXTERA ENERGY22.89%145 755
ENEL S.P.A.15.38%97 573
IBERDROLA, S.A.22.39%84 120
ORSTED A/S61.18%77 647
DUKE ENERGY CORPORATION-0.98%65 574
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