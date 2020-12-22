Electricite de France : Le Consortium EDF-Jinko Power lance la construction du projet photovoltaïque d'Abu Dhabi

22 décembre (Reuters) - Electricite de France SA:
* LE CONSORTIUM EDF RENOUVELABLES - JINKO POWER FINALISE LE
FINANCEMENT DU PLUS IMPORTANT PROJET PHOTOVOLTAÏQUE AU MONDE À
ABU DHABI ET LANCE SA CONSTRUCTION
* DUN MONTANT D'ENVIRON 1 MILLIARD DE DOLLARS, LOPÉRATION
A ÉTÉ
RÉALISÉE EN FINANCEMENT DE PROJET, PAR BNP PARIBAS AGISSANT EN
TANT QUE CHEF DE FILE, AUX CÔTÉS DE BANK OF CHINA, CRÉDIT
AGRICOLE, HSBC, MUFG, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION ET
STANDARD CHARTERED,
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(Rédaction de Paris)