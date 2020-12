Electricite de France : Le consortium EDF Renouvelables - Jinko Power finalise le finan-cement du plus important projet photovoltaïque au monde à Abu Dhabi et lance sa construction

Abu Dhabi, le 22 décembre 2020 - Le consortium, constitué du groupe EDF, via sa filiale EDF Renouvelables et du chinois Jinko Power HK, filiale de Jinko Power Technology Co. Ltd, deux leaders mondiaux des énergies renouvelables, a finalisé le financement du projet photovoltaïque Al Dhafra PV2 d'une capacité de 2 GW à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Cette opération a été menée avec TAQA Group et Masdar, les actionnaires d'Abu Dhabi et leaders sur les marchés de l'électricité et du renouvelable.

D'un montant d'environ 1 milliard de dollars, l'opération a été réalisée en financement de projet, par BNP Paribas agissant en tant que chef de file, aux côtés de Bank of China, Crédit Agricole, HSBC, MUFG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et Standard Chartered, qui interviennent en qualité d'arrangeurs mandatés.

La finalisation du financement permet le lancement de la construction de la centrale photo-voltaïque. Située dans la région d'Al Dhafra, à 35 kilomètres au sud de la ville d'Abu Dhabi, elle sera la plus puissante au monde.

Elle sera également la première centrale d'une telle envergure à déployer des modules bifaciaux qui captent le rayonnement solaire par les deux faces des modules photovol-taïques et bénéficient ainsi de la réflexion de la lumière par le sol. Cette technologie permet d'augmenter le rendement énergétique de l'installation. Dotée de plus de 4 millions de mo-dules photovoltaïques, la centrale solaire couvrira une zone de climat désertique d'environ 20 kilomètres carrés.

Dès sa mise en service prévue en 2022, Al Dhafra PV2 pourra alimenter en électricité chaque année, l'équivalent de 160 000 foyers.

Suite à un appel d'offres lancé en juin 2019 par l'Emirates Water and Electricity Company (EWEC), acteur de premier plan coordonnant la planification, les achats et la fourniture d'eau et d'électricité dans l'Émirat d'Abu Dhabi, le consortium EDF Renouvelables - Jinko Power avait présenté l'offre la plus compétitive.

Ce projet faisant l'objet d'un partenariat public-privé (PPP), EDF Renouvelables et Jinko Power en détiennent chacun 20 % des parts ; les 60 % restants reviennent à TAQA Group et Masdar.

Le 23 juillet 2020, les quatre partenaires avaient signé le contrat de vente d'électricité (PPA) sur 30 ans.

Bruno Bensasson, Directeur exécutif Groupe EDF en charge du Pôle énergies renouve-lables et Président-Directeur Général d'EDF Renouvelables, déclare : « Le projet photovol-taïque d'Al Dhafra PV2 démontre la volonté d'EDF d'accompagner les Emirats arabes unis 2 dans la mise en oeuvre de leur Plan national de lutte contre le changement climatique. Nous mettons à profit toute notre expertise pour cette centrale de nouvelle génération à Abu Dhabi. La sécurisation du financement réalisée conjointement avec nos partenaires et la communauté financière est une étape majeure dans la réalisation de ce projet. Nous sommes à présent pleinement mobilisés sur la phase de construction de cette centrale en vue de sa mise en service commerciale prévue en 2022. Cette centrale photovoltaïque de 2 GW participe également à la stratégie CAP 2030 d'EDF visant à doubler ses capacités renouvelables installées dans le monde de 28 à 50 GW nets, entre 2015 et 2030. ».