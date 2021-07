Electricite de France : Le groupe EDF annonce le lancement de son portail web dédié aux investissements participatifs

Les opérations de crowdfunding initiées par le groupe EDF pour financer des projets solaires et éoliens en France ont permis de lever plus de 7 millions d'euros. Ce financement participatif a été collecté depuis 2015 grâce à l'investissement de 3 700 citoyens dans une trentaine de projets d'énergie renouvelable. Ce mode de financement innovant constitue un levier essentiel pour répondre à la demande croissante des particuliers de s'engager dans la réalisation de projets d'énergie renouvelable près de chez eux.

Porteur de sens, l'investissement participatif est une tendance qui s'accélère fortement. Depuis le début de l'année, neuf collectes ont été lancées par EDF Renouvelables, en partenariat avec des opérateurs de crowdfunding : trois pour des projets éoliens, deux terrestres, un en mer, et six pour des projets solaires. Parmi ces opérations, deux sont en cours : l'une contribue au financement de la centrale solaire de la Vallée des Baux-Alpilles, actuellement en cours de construction (Bouches-du-Rhône), l'autre participe au financement du parc éolien de Champ Gourleau, également en construction (Yonne).

Ces campagnes d'investissement participatif sont ouvertes en priorité aux riverains vivant à proximité d'un projet de centrale de production d'électricité renouvelable, à l'échelle de la commune ou du département concerné. Elles peuvent ensuite s'étendre au périmètre régional. Elles interviennent le plus souvent pendant la phase de construction de la centrale. Les particuliers, qui investissent un montant moyen de 1 500 €, ont ainsi l'opportunité de devenir des acteurs de la transition énergétique de leur territoire. Pendant toute la durée de leur investissement, soit environ quatre ans, ils reçoivent des informations régulières sur l'avancée de leur projet.

www.crowdfunding-edf.fr, un portail dédié aux investissements participatifs pour la transition énergétique qui prolonge l'innovation participative du site EDF Pulse and You

Conscient de l'attente des Français, EDF lance www.crowdfunding-edf.fr, son portail dédié aux investissements participatifs des particuliers dans des projets en lien avec la transition énergétique.

Avec ce nouveau portail, les particuliers pourront visualiser les projets de crowdfunding soutenus par le groupe EDF1 et être redirigés vers le site de l'opérateur de crowdfunding portant le projet, où ils auront accès à des informations détaillées sur le financement proposé. Le site référence des projets de développement de centrales solaires et éoliennes mais aussi prochainement d'autres projets contribuant différemment à la transition énergétique, par exemple dans le domaine de la mobilité électrique ou du confort dans l'habitat.

EDF élargit ainsi ses actions de co-innovations avec les particuliers. En effet, ce portail est un prolongement du site EDF Pulse & You (www.edfpulseandyou.fr), la plateforme de co-innovation d'EDF avec les Français, qui leur permet de contribuer avec leurs idées à l'innovation client du groupe EDF ou de start-ups. EDF Pulse & You est devenue l'une des premières plateformes de co-innovation de France avec plus de 90 projets réussis et plus de 8 000 participants actifs. Des idées postées sur EDF Pulse & You, poussées par les internautes, pourront donc à l'avenir se transformer en projets finançables par l'intermédiaire d'investissements participatifs.

Nicolas Couderc, Directeur France d'EDF Renouvelables a déclaré : « Les projets éoliens et solaires que nous portons sont des projets inscrits dans un territoire. Ils sont développés et construits en lien étroit avec les acteurs locaux et les riverains. Le succès de nos 38 campagnes de financement participatif témoigne de la confiance des riverains dans les projets développés par EDF Renouvelables, mais aussi de leur engagement en faveur de la transition énergétique. Nous sommes heureux de pouvoir répondre à leurs attentes à travers ces campagnes qui financent des projets bas carbone. »

Fabrice Gourdellier, Directeur du Marché des Clients Particuliers d'EDF, a déclaré : « EDF innove toujours plus pour ses clients, mais aussi avec ses clients grâce à EDF Pulse & You. Avec ce nouveau portail dédié au crowdfunding, EDF devient précurseur en étant présent à toutes les étapes de la chaine de valeur du participatif : du crowdsourcing des idées au crowdfunding des projets. »

1 À l'exception d'Enedis et de RTE

Tous les projets référencés sur www.crowdfunding-edf.fr sont accompagnés par des opérateurs de crowdfunding spécialisés disposant de toutes les certifications nécessaires. Ces opérateurs indépendants s'assurent de la robustesse des projets proposés selon des critères de solidité technique, réglementaire et financière. Comme pour les investissements boursiers, il est important de diversifier ses investissements, de ne pas tout investir dans un seul projet. Ces investissements peuvent présenter des risques d'illiquidité (risque de ne pas pouvoir revendre ses investissements à un tiers) et des risques de perte en capital.