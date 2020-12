Electricite de France : Le groupe EDF lance sa plateforme d'open data pour faciliter la compréhension de son action environnementale, industrielle et sociale

Le groupe EDF lance sa plateforme opendata.edf.fr : ouverte à tous, elle favorise l'accès à une sélection de données publiques de nature environnementale, industrielle, financière et sociale en permettant notamment leur visualisation, leur analyse et leur ré-usage.

À son lancement, la plateforme cumule une dizaine de jeux de données sur les activités du Groupe, répartis en quatre catégories : groupe EDF (données financières et sociales), Production, Consommation, Transition énergétique. La quantité et la nature des données seront enrichies à mesure des nouvelles actions conduites par l'entreprise.

Conformément à la raison d'être d'EDF - construire un avenir énergétique neutre en CO 2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants - cette démarche d'open data souligne la volonté d'EDF d'être un acteur de la transition énergétique et du progrès à la fois ouvert et transparent.

Les données partagées sont déjà publiées par le Groupe sur différents supports. Au travers de cette plateforme, EDF s'engage ainsi à afficher ces données dans un format facilement analysable par ses parties prenantes et par tout citoyen, afin de permettre des débats éclairés sur les actions de l'entreprise et de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux énergétiques et environnementaux.

Avec cette démarche, le groupe EDF souhaite aussi favoriser l'innovation, en contribuant à enrichir l'écosystème de données sur la transition énergétique et permettre ainsi l'émergence et le développement de nouveaux services susceptibles d'améliorer la vie des clients et des citoyens.

Véronique Lacour, Directeur exécutif Groupe Transformation et Efficacité Opérationnelle, a déclaré : « Cette nouvelle plateforme, riche de données, a vocation à grandir pour éclairer les débats sur la transition énergétique et stimuler l'innovation par tous dans ce domaine. Il s'agit d'une démarche volontaire d'EDF qui montre qu'au-delà de la transformation numérique, c'est une transformation plus large de l'entreprise qui est en marche. » Rendez-vous sur opendata.edf.fr

Rendez-vous sur opendata.edf.fr