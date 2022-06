Electricite de France : Le groupe EDF renforce son organisation pour mener à bien la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France

EDF prépare activement, avec l'ensemble de la filière nucléaire, la construction de nouveaux réacteurs EPR2 en France. Dans cette perspective, la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d'EDF se réorganise avec la nomination d'un Directeur Programme Nouveau Nucléaire France.

Le 1er juin 2022, Nicolas Machtou a rejoint la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) en tant que Directeur de Programme Nouveau Nucléaire France.

A ce titre, il pilotera la maitrise d'ouvrage du programme de construction de nouveaux réacteurs EPR2 en France. Il aura ainsi en charge le contrôle de l'exécution industrielle et technique du programme. Il devra également faciliter et accélérer l'avancement des travaux visant à réunir les conditions réglementaires et financières de la mise en œuvre des orientations prises par l'Etat, dont il sera l'interlocuteur privilégié.

Les travaux d'ingénierie de conception et de réalisation se poursuivent activement sous la direction de Gabriel Oblin, Directeur du Projet EPR2. Depuis le début de l'année 2022, les équipes d'ingénierie sont mobilisées, avec celles des principaux fournisseurs de la filière française, pour développer la conception détaillée (detailed design) et le licensing du réacteur. Le Projet EPR2 travaille également à la préparation des chantiers sur les sites susceptibles d'accueillir la construction de 6 réacteurs EPR2 (1)

Nicolas Machtou et Gabriel Oblin rapportent à Xavier Ursat, Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire.

Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d'EDF a déclaré : « Le 9 novembre 2021 et à nouveau le 10 février 2022, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. C'est le coup d'envoi d'un nouvel élan pour notre filière nucléaire. Pour relever ce défi industriel majeur et mener à bien ce programme, EDF renforce son organisation. »

A propos de Nicolas Machtou

Nicolas Machtou a commencé sa carrière en 1998 aux côtés de Marisol Touraine à l'Assemblée nationale, avant de rejoindre, en 2000, le bureau de Bruxelles du secrétariat général de VIVENDI. En 2003, il réalise une étude sur la sécurité d'approvisionnement en gaz à l'Agence internationale de l'énergie. En 2004, il rejoint le directeur général de la Commission de régulation de l'énergie pour travailler sur la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz. En 2006, il intègre RTE (Réseau de Transport d'Electricité), d'abord auprès du président du directoire, puis comme chef du pôle « filiales et activités nouvelles » à la direction financière. En 2012, il est nommé conseiller technique « énergie, environnement » au cabinet de Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre. En 2014, il est nommé conseiller référendaire à la cour des comptes et membre du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). En octobre 2015, Nicolas Machtou est nommé conseiller énergie, développement durable, transports, logement et ville au cabinet de François Hollande à la Présidence de la République. En 2017, il rejoint Enedis comme directeur délégué en charge de l'Ile de France et membre du COMEX. Il était président du conseil d'administration de Citelum depuis le 1er juin 2020.

Nicolas Machtou est diplômé de l'université Paris II et de l'université Columbia à New York.

A propos de Gabriel Oblin

Gabriel Oblin a débuté sa carrière chez EDF en 2002 à la Direction de la Production Nucléaire où il a exercé différentes fonctions. Il a notamment été chef du service en charge de la conduite des réacteurs de la centrale de Civaux.

De 2010 à 2012, il intègre la Direction de l'Audit du groupe EDF en tant qu'auditeur senior. Puis, de 2012 à 2014, il rejoint le Directeur exécutif du groupe EDF en charge de la production et de l'ingénierie, ainsi que de la zone Asie/Pacifique. Il contribue également à la réflexion stratégique sur le rapprochement avec Framatome.

Depuis 2014, il dirige le Projet EPR2 en charge de la conception du réacteur, de son « licensing » auprès de l'Autorité de Sûreté Nucléaire et de la préparation des contrats et des sites potentiels d'accueil des 3 paires de réacteurs. Il est par ailleurs membre du Comité de surveillance et d'orientations d'Edvance.

Gabriel Oblin est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Techniques Avancées. Il est certifié directeur de projet IPMA niveau A.

