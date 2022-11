Electricite de France : Perfesco (EDF) et Demeter accélèrent le développement de solutions énergétiques pour industriels

Filiale du groupe EDF, Perfesco et Demeter, via le Climate Infrastructure Fund, s’associent pour accélérer le développement de solutions d’efficacité énergétique auprès de clients industriels. Le Climate Infrastructure Fund, géré par Demeter, réalise son premier investissement en prenant une participation majoritaire au capital de Perfesco Lighting 2i, société de projet filiale de Perfesco, portant 8 contrats d’efficacité énergétique conclus avec des clients industriels de premier rang.



Perfesco, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leur rénovation énergétique en délivrant des projets clé-en-main entièrement financés par les gains issus des économies en énergie et en maintenance associés.



La solution Perfesco est une initiative innovante au service de la décarbonation et de la sobriété énergétique, concourant à une réduction des consommations électriques des sites régulièrement supérieure à 7%.



Perfesco et Demeter ont d'ores et déjà prévu une autre opération dans les mois qui viennent à travers un investissement similaire dans un prochain portefeuille de projets d'efficacité énergétique de Perfesco, adressant, dans la continuité de Perfesco Lighting 2, la démarche de sobriété énergétique de clients industriels, notamment dans les secteurs de l'automobile, la cimenterie, la papeterie et de l'aéronautique.