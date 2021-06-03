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Electricite de France : EDF-Ladmission aux négociations des actions nouvelles interviendra à compter du 7 juin

03/06/2021 | 19:13
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3 juin (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA:

* RÉSULTAT DE L'OPTION POUR LE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2020

* 94,51 % DES DROITS ONT ÉTÉ EXERCÉS EN FAVEUR D'UN PAIEMENT EN ACTIONS À L'ISSUE DE LA PÉRIODE D'OPTION OUVERTE DU 14 MAI AU 1ER JUIN 2021 INCLUS

* CETTE OPÉRATION ENTRAÎNE LA CRÉATION DE 57 908 528 ACTIONS NOUVELLES (REPRÉSENTANT APRÈS AUGMENTATION DE CAPITAL ENVIRON 1,87 % DU CAPITAL)

* LA LIVRAISON ET L'ADMISSION DES ACTIONS AUX NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ EURONEXT PARIS INTERVIENDRONT À COMPTER DU 7 JUIN 2021

* LE PRIX D'ÉMISSION DES ACTIONS NOUVELLES REMISES EN PAIEMENT DU DIVIDENDE A ÉTÉ FIXÉ À 10,64 EUROS

* LE MONTANT DE LA SOULTE EN ESPÈCES À VERSER AUX ACTIONNAIRES QUI ONT FAIT LE CHOIX DU PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS S'ÉLÈVE À 149,20 EUROS

* LES ACTIONS AINSI ÉMISES PORTERONT JOUISSANCE COURANTE ET COMPORTERONT LES MÊMES DROITS ET RESTRICTIONS QUE LES ACTIONS ORDINAIRES EN CIRCULATION

* LE MONTANT DU DIVIDENDE EN NUMÉRAIRE À VERSER AUX ACTIONNAIRES N'AYANT PAS RETENU L'OPTION DE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2020 S'ÉLÈVE À ENVIRON 36,2 MILLIONS D'EUROS ET SERA PAYÉ À COMPTER DU 7 JUIN 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Résultat net 2021 2 750 M 3 333 M -
Dette nette 2021 53 713 M 65 115 M -
PER 2021 14,4x
Rendement 2021 2,92%
Capitalisation 35 268 M 42 764 M -
VE / CA 2021 1,23x
VE / CA 2022 1,23x
Nbr Employés 161 203
Flottant 14,9%
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Objectif de cours Moyen 14,20 €
Dernier Cours de Cloture 11,38 €
Ecart / Objectif Haut 62,6%
Ecart / Objectif Moyen 24,8%
Ecart / Objectif Bas -28,8%
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Nom Titre
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Xavier Rene Louise Girre Executive Director-Finance
Christophe Salomon Group Chief Information Officer
Laurence Parisot Independent Director
Claire Pédini Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ELECTRICITÉ DE FRANCE-11.75%43 078
NATIONAL GRID PLC6.90%48 433
SEMPRA ENERGY6.62%41 127
ENGIE-1.45%36 422
E.ON SE9.59%31 634
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED5.78%31 149