3 juin (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA:
* RÉSULTAT DE L'OPTION POUR LE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN
ACTIONS AU
TITRE DE L'EXERCICE 2020
* 94,51 % DES DROITS ONT ÉTÉ EXERCÉS EN FAVEUR D'UN PAIEMENT
EN
ACTIONS À L'ISSUE DE LA PÉRIODE D'OPTION OUVERTE DU 14 MAI AU
1ER JUIN 2021 INCLUS
* CETTE OPÉRATION ENTRAÎNE LA CRÉATION DE 57 908 528 ACTIONS
NOUVELLES (REPRÉSENTANT APRÈS AUGMENTATION DE CAPITAL ENVIRON
1,87 % DU CAPITAL)
* LA LIVRAISON ET L'ADMISSION DES ACTIONS AUX NÉGOCIATIONS
SUR LE
MARCHÉ EURONEXT PARIS INTERVIENDRONT À COMPTER DU 7 JUIN 2021
* LE PRIX D'ÉMISSION DES ACTIONS NOUVELLES REMISES EN
PAIEMENT DU
DIVIDENDE A ÉTÉ FIXÉ À 10,64 EUROS
* LE MONTANT DE LA SOULTE EN ESPÈCES À VERSER AUX
ACTIONNAIRES QUI
ONT FAIT LE CHOIX DU PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS S'ÉLÈVE À
149,20 EUROS
* LES ACTIONS AINSI ÉMISES PORTERONT JOUISSANCE COURANTE ET
COMPORTERONT LES MÊMES DROITS ET RESTRICTIONS QUE LES ACTIONS
ORDINAIRES EN CIRCULATION
* LE MONTANT DU DIVIDENDE EN NUMÉRAIRE À VERSER AUX
ACTIONNAIRES
N'AYANT PAS RETENU L'OPTION DE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS
AU TITRE DE L'EXERCICE 2020 S'ÉLÈVE À ENVIRON 36,2 MILLIONS
D'EUROS ET SERA PAYÉ À COMPTER DU 7 JUIN 2021
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)