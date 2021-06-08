Electricite de France : EDF Renouvelables met en service la centrale solaire de Timna en Israël

8 juin (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA:
* EDF RENOUVELABLES MET EN SERVICE LA CENTRALE SOLAIRE DE
TIMNA EN
ISRAËL
* MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE SOLAIRE DE TIMNA D'UNE
CAPACITÉ
INSTALLÉE DE 60 MW, DANS LA VALLÉE DE L'ARAVA EN ISRAËL
* CETTE DÉMARCHE S'INSCRIT DANS LA STRATÉGIE CAP 2030 DU
GROUPE
EDF, VISANT À DOUBLER SA CAPACITÉ NETTE DE PRODUCTION D'ÉNERGIES
RENOUVELABLES DE 28 À 60 GW DE 2015 À 2030
* CETTE DÉMARCHE CONTRIBUE À L'OBJECTIF DU GOUVERNEMENT
ISRAÉLIEN
D'AUGMENTER LA PART DE L'ÉNERGIE SOLAIRE DANS LE MIX ÉNERGÉTIQUE
À 30 % D'ICI 2030
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(Gdansk Newsroom)