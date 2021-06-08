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Electricite de France : EDF Renouvelables met en service la centrale solaire de Timna en Israël

08/06/2021 | 09:02
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8 juin (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA:

* EDF RENOUVELABLES MET EN SERVICE LA CENTRALE SOLAIRE DE TIMNA EN ISRAËL

* MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE SOLAIRE DE TIMNA D'UNE CAPACITÉ INSTALLÉE DE 60 MW, DANS LA VALLÉE DE L'ARAVA EN ISRAËL

* CETTE DÉMARCHE S'INSCRIT DANS LA STRATÉGIE CAP 2030 DU GROUPE EDF, VISANT À DOUBLER SA CAPACITÉ NETTE DE PRODUCTION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES DE 28 À 60 GW DE 2015 À 2030

* CETTE DÉMARCHE CONTRIBUE À L'OBJECTIF DU GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN D'AUGMENTER LA PART DE L'ÉNERGIE SOLAIRE DANS LE MIX ÉNERGÉTIQUE À 30 % D'ICI 2030 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Dette nette 2021 53 713 M 65 423 M -
PER 2021 14,8x
Rendement 2021 2,86%
Capitalisation 36 732 M 44 800 M -
VE / CA 2021 1,25x
VE / CA 2022 1,25x
Nbr Employés 161 203
Flottant 14,9%
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E.ON SE10.32%31 920
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