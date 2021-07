Electricite de France : EDF mobilise 160 guides pour sensibiliser les touristes à la sécurité à proximité des lacs et des rivières durant l'été

Chaque été, depuis plus de 20 ans, EDF mène sur le terrain une campagne de prévention « calme apparent, risque présent » qui invite riverains et touristes à la vigilance, notamment aux abords des barrages.

EDF déploie durant les mois de juin, juillet et août, 160 guides dits « hydroguides » à travers tout le territoire. Leur mission est de sensibiliser le grand public aux risques potentiels aux abords des lacs et des cours d'eau. Pour produire de l'électricité, les barrages hydroélectriques effectuent des lâchers d'eau qui peuvent survenir à tout instant de la journée. Le niveau des rivières peut alors monter rapidement et surprendre les baigneurs, promeneurs, pêcheurs et pratiquants de sports d'eau vive qui se trouveraient dans des zones à risques. Ces lâchers d'eau sont encadrés et réalisés en lien étroit avec les différentes parties prenantes, en conciliant la préservation de la biodiversité, la sécurité des usagers de la rivière et les différents usages de l'eau.

Recrutés à partir de bac+2, les « hydroguides » sont des étudiants souvent bilingues. Ils se rendent sur les lieux de villégiatures (campings, centres de vacances, clubs de sport d'eau…) et sensibilisent les touristes à la sécurité à proximité des lacs et des rivières. Des panneaux, destinés à informer et sensibiliser les usagers de l'eau, sont également installés. Par ailleurs, EDF organise, chaque année, plus de 300 conférences dispensées dans les écoles et collèges situés à proximité de ses barrages et centrales hydroélectriques.

La campagne de prévention « calme apparent, risque présent » est déployée dans de nombreux supports : réseaux sociaux, presse écrite, radio, brochures etc.

Plus d'informations : www.edf.fr/calme-apparent-risque-present.

Au cœur des régions françaises, les barrages concilient hydroélectricité et biodiversité

Produisant la première énergie renouvelable de France, les barrages hydrauliques sécurisent la ressource en eau pour différents usages : eau potable, eau industrielle, irrigation agricole, lutte contre les crues et la sécheresse, tourisme (sports nautiques par exemple).

Barrage de Monteynard