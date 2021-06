Electricite de France : EDF renouvelle ses partenariats historiques avec la Fédération Française Handisport et la Fédération Française de natation jusqu'en 2025

Engagé depuis 30 ans aux côtés du sport et des athlètes français, Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, EDF réaffirme son soutien au mouvement sportif en cohérence avec ses valeurs de diversité, de mixité, d'inclusion et de performance. Le groupe EDF est par ailleurs convaincu que le sport est une plateforme unique et inspirante pour faire évoluer durablement les comportements sur les enjeux sociétaux et environnementaux.

Changer les regards et soutenir l'inclusion au travers du sport

EDF, entreprise engagée dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et acteur historique du mouvement handisport depuis presque 30 ans aux côtés de la Fédération Française Handisport, met toute son énergie pour encourager le sport pour tous. Pour sensibiliser, changer les mentalités et participer à la création d'une société plus inclusive, EDF souhaite confirmer une nouvelle fois son soutien aux athlètes confirmés et espoirs, au-delà des Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, EDF s'engage à organiser des opérations de sensibilisation du grand public sur l'ensemble du territoire. Au-delà de l'accompagnement annuel de la Fédération, EDF soutient ainsi quatre projets majeurs portés par la FFH :

Le Handisport Open Paris (handisport-open-paris.org)

L'EDF ADN Tour (edfadntour-handisport.org)

La promotion et le développement de l'e-sport pour tous

Le soutien à la formation et à la performance des jeunes générations d'athlètes paralympiques en vue de Paris 2024

L'excellence et la performance pour inspirer le plus grand nombre

Discipline olympique et paralympique par excellence, la natation est un pilier de l'engagement sportif du groupe EDF depuis 15 ans. Partenaire historique de la Fédération Française de Natation, EDF contribue à la promotion et au développement de toutes les compétitions ainsi qu'au soutien d'évènements plus spécifiques organisés par la FFN.

Au-delà de l'accompagnement annuel de la Fédération, EDF participera ainsi au soutien de projets majeurs de la FFN :

L'EDF Aqua Challenge (edfaquachallenge.fr)

La Nuit de l'Eau, un événement solidaire pour sensibiliser à la préservation et à l'accès à l'eau dans le monde

L'Académie de la Natation

Swimming Heroes by FFN (swimmingheroes.com)

Ils font partie du Team EDF

En complément de ces partenariats, EDF accompagne 16 athlètes au sein de son Team EDF appartenant aux Fédération Française Handisport et Fédération Française de Natation.

Au total, le Team EDF est un collectif de 28 athlètes engagés, représentant 15 disciplines sportives et incarnant les valeurs et les engagements environnementaux et sociétaux du Groupe. En savoir plus.

Les athlètes du Team EDF appartenant à la FFH :

Marie-Amélie Le Fur (athlétisme)

Arnaud Assoumani (athlétisme)

Manon Genest (athlétisme)

Angelina Lanza (athlétisme)

Dimitri Pavadé (athlétisme)

Elodie Lorandi (natation)

Théo Curin (natation)

Ugo Didier (natation)

Flora Vautier (tennis de table)

Benjamin Daviet (biathlon)

Maxime Montaggionni (snowboard)

Les athlètes du Team EDF appartenant à la FFN :