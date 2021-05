Electricite de France : Information financière au 31 mars 2021

Faits marquants

Les discussions relatives à la réforme de l'Arenh et à la réorganisation d'EDF se poursuivent entre l'État français et la Commission européenne et elles restent difficiles. Il n'y pas de certitude quant à leur calendrier ni quant à leur aboutissement.

Renouvelables

Éolien en mer : lancement de la construction du parc de Courseulles-sur-Mer (448 MW)

Solaire et stockage : Trois contrats pour des projets solaires remportés à New York (303 MW) Gain et lancement de la construction d'une centrale solaire de 300 MW en Arabie Saoudite (Jeddah) Accélération du développement au Kenya dans le solaire réparti et l'off-grid avec l'acquisition de 50 % d'Econet Energy Kenya et de Bboxx Kenya



Nucléaire

Décision de l'ASN du 23/02/2021 sur les conditions de poursuite de l'exploitation des réacteurs 900 MW au-delà de 40 ans

Flamanville 3 (2) : accord de l'ASN pour procéder, à l'aide de robots télé-opérés, aux opérations de reprise de 8 soudures situées au niveau des traversées du circuit secondaire principal

: accord de l'ASN pour procéder, à l'aide de robots télé-opérés, aux opérations de reprise de 8 soudures situées au niveau des traversées du circuit secondaire principal Royaume-Uni : redémarrage temporaire de Hinkley Point B et de Hunterston B avant l'arrêt définitif ; extension de 3 mois de l'arrêt de Sizewell B jusqu'en août 2021

Inde : offre technico-commerciale engageante remise en vue de la construction de six EPR (3) sur le site de Jaitapur

Fermeture en cours des centrales au charbon en Europe

France : fermeture de la centrale du Havre le 31 mars 2021 (4)

Royaume-Uni : fermeture de la centrale de West Burton A prévue en septembre 2022, deux ans avant la date limite fixée par le gouvernement britannique pour les centrales au charbon

Avancées dans les domaines ESG

Intégration d'EDF dans le 'CAC 40 ESG', le nouvel indice boursier qui regroupe 40 entreprises socialement responsables

Renforcement de la gouvernance climat : le groupe EDF s'est doté d'un Référent Climat au sein de son Conseil d'administration

Bonne gestion du parc de production tout au long de la crise sanitaire en France

Événement de froid extrême au Texas : pas d'effet significatif au niveau du résultat net du Groupe selon les premières estimations

Mobilité électrique et innovation

Pod Point (Royaume-Uni) : près de 110 000 points de charge à fin mars 2021 (plus de 13 000 bornes déployées au T1 2021, en croissance d'environ 50 % par rapport à la moyenne 2020)

Blockchain : première émission obligataire réalisée sur Ethereum (5) par la Banque européenne d'investissement, à partir de solutions développées par Exaion, filiale d'EDF. Premier succès commercial de cette start-up incubée au sein d'EDF

Enedis

Programme Linky : ~ 90% des compteurs installés à fin mars 2021 (31,2 millions)

Plan de cession

Finalisation de la cession d'Edison Norge (activité E&P en Norvège)

En Italie : finalisation de la cession d'IDG (réseau de distribution de gaz)

Signature d'un accord engageant pour la vente de la centrale à gaz de West Burton B et sa batterie de stockage au Royaume-Uni

Négociation exclusive pour la cession de la filiale Dalkia Wastenergy (ex TIRU)

Contexte sanitaire

EDF reste pleinement mobilisé pour garantir la continuité des activités tout en maintenant les dispositifs renforcés de protection des salariés et des prestataires

Objectifs 2021 et perspectives 2022 confirmés(6)

Objectifs 2021

EBITDA (7) : > 17 Mds€

: > 17 Mds€ Endettement financier net / EBITDA (7) : < 3x

Ambitions 2022

Réduction des charges opérationnelles (8) entre 2019 et 2022 : 500 M€

entre 2019 et 2022 : 500 M€ Cessions Groupe 2020-2022 (9) : ~ 3 Mds€

: ~ 3 Mds€ Endettement financier net / EBITDA (7) : ~ 3x

Dividende

Taux de distribution cible du Résultat net courant 2021 et 2022 (10) : 45 - 50 %

État engagé à opter pour un paiement en actions du dividende relatif à l'exercice 2021

(1) Variation organique à périmètre, norme et taux de change comparables.

(2) Cf. annexes T1 2021 sur Flamanville 3, pages 5 et 6.

(3) EDF n'est ni investisseur ni en charge de la construction.

(4) La centrale au charbon du Havre est arrêtée et mise sous cocon (AGP - arrêt garanti pluriannuel) depuis fin mars 2021, et sera déconnectée du réseau d'ici fin 2021.

(5) Ethereum est un protocole d'échanges décentralisés permettant la création par les utilisateurs de contrats intelligents.

(6) Sous réserve des impacts d'un nouveau resserrement des restrictions sanitaires.

(7) Sur la base du périmètre et des taux de change au 01/01/2021.

(8) Somme des charges de personnel et des autres consommations externes. A périmètre, normes, taux de change et taux d'actualisation des retraites constants et hors inflation. Hors coûts des ventes des activités de services énergétiques et des services d'ingénierie nucléaire de Framatome, et de projets spécifiques tels que Jaitapur.

(9) Cessions signées ou réalisées : impact sur le désendettement économique du Groupe.

(10) Taux de distribution du résultat net courant ajusté de la rémunération des emprunts hybrides comptabilisée en fonds propres.