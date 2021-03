Electricite de France : La présentation du 18 février 2021 (PDF - 1,86 Mo) 05/03/2021 | 12:11 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RÉSULTATS ANNUELS 2020 AVERTISSEMENT Cette présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ou opinions contenues dans cette présentation, et la responsabilité des dirigeants d'EDF ne saurait être engagée pour tout préjudice résultant de l'utilisation qui pourrait être faite de cette présentation ou de son contenu. Le présent document peut contenir des objectifs ou des prévisions concernant la stratégie, la situation financière ou les résultats du groupe EDF. EDF estime que ces prévisions ou objectifs reposent sur des hypothèses raisonnables à la date du présent document mais qui peuvent s'avérer inexactes et qui sont en tout état de cause soumises à des facteurs de risques et incertitudes. Il n'y a aucune certitude que les évènements prévus auront lieu ou que les résultats attendus seront effectivement obtenus. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner des différences entre les résultats envisagés et ceux effectivement obtenus comprennent notamment la réussite des initiatives stratégiques, financières et opérationnelles d'EDF, l'évolution de l'environnement concurrentiel et du cadre réglementaire des marchés de l'énergie, et les risques et incertitudes concernant l'activité du Groupe, sa dimension internationale, l'environnement climatique, les fluctuations des prix des matières premières et des taux de change, les évolutions technologiques, l'évolution de l'activité économique et cette année, plus particulièrement les effets de la crise sanitaire et le rythme de reprise d'activité dans les différents pays où le Groupe est présent. Des informations détaillées sur ces risques potentiels et incertitudes sont disponibles dans le Document d'Enregistrement Universel (URD) d'EDF déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 13 mars 2020, consultable en ligne sur le site internet de l'AMF à l'adresse www.amf-france.org ou celui d'EDF à l'adresse www.edf.fr ainsi que dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2020, consultable en ligne sur le site internet d'EDF. EDF ne s'engage pas et n'a pas l'obligation de mettre à jour les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation. 2 RÉSULTATS ANNUELS 2020 Jean-Bernard Lévy Président-Directeur Général FORTE MOBILISATION DU GROUPE PENDANT LA CRISE SANITAIRE 4 CHIFFRES CLÉS 2020 En millions d'euros 2019 retraité (1) 2020 Chiffre d'affaires 71 347 69 031 EBITDA 16 723 16 174 Résultat net courant 3 871 1 969 Résultat net part du Groupe 5 155 650 -87,4 31/12/2019 31/12/2020 Endettement financier net (en milliards d'euros) 41,1 42,3 Ratio endettement financier net / EBITDA (1) 2,46x 2,61x (1) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 (sauf EFN) ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P. (2) Variation organique à périmètre, normes et change comparables.

(3) Taux de distribution du résultat net courant ajusté de la rémunération des emprunts hybrides comptabilisée en fonds propres. ∆ % ∆% Org.(2) -3,2 -3,4 -3,3 -2,7 -49,1 DIVIDENDE PROPOSÉ 0,21 €/action TAUX DE DISTRIBUTION DE 45 %(3) État engagé à opter pour un paiement en actions 5 REHAUSSEMENT DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES À HORIZON 2030 Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants Périmètre : (1) Activités du pôle Clients Services et Territoires - Estimation EDF, incluant les économies de CO2 liées principalement aux réseaux de chaleur et de froid, au développement du véhicule électrique et aux certificats d'économie d'énergie ; (2) Estimation EDF : France, GB, Italie et Belgique (Résidentiel) ; (3) Groupe ; (4) Hors pays prioritaires en Europe (France, Italie, UK et Belgique) 6 4 enjeux en lien avec la Raison d'Être 275 (2) (moyenne européenne en 2019) (g/kWh)Intensité CO2 2050 55 51 35 2019 2020 2030 (1) Engagements de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise Déclinés en 16 engagements RSE (1) mesurés

(2) Moyenne en 2019 de l'intensité carbone des producteurs d'électricité en Europe selon EEA

(3) vs. 2019 WELL BELOW 2° 7 Pourcentage de femmes % DIVERSITÉ CROISSANCE DE LA PRÉSENCE DE FEMMES dans les comités de direction des entités du groupe En 2020, EDF dépasse son objectif 2023 avec 3 ans d'avance (1) 20 (2) CAC 40 EDF 2020 EDF 2023 (1) Objectif initialement fixé par EDF pour 2023 était de 28%

(2) Moyenne du CAC 40 2019 selon l'étude France Invest x BCG sur la diversité de genre publiée en mars 2020 INCLUSION ALTERNANCE Premier recruteur d'alternants en France (6 800 prévus en 2021) 1 alternant sur 100 travaille chez EDFAmbition du Groupe : 1 alternant sur 3 issu des Quartiers Prioritaires et des Zones Rurales Revitalisées NB : EDF mesure sa performance ESG avec 18 autres KPI quantitatifs dont les résultats sont vérifiés par l'Organisme Tiers Indépendants et publiés dans la Déclaration de Performance Extra-Financière 8 9 (GW bruts) NIVEAU ÉLEVÉ DE MISES EN SERVICE Capacités mises en service (1) (1) Capacités éoliennes et solaires. 1 2019 +1,9 +2,5 2020 2 FORTE AUGMENTATION DES CAPACITÉS EN CONSTRUCTION Capacités en construction en fin d'année (1) (GW bruts) 8,0 5,1 Fin 2019 Fin 2020 (3) Démarrage de l'identification des terrains et des études préliminaires

(2) Pipeline hors capacités en construction. À compter de 2020, l'intégralité des projets en prospection est intégrée dans le portefeuille. (4) Sécurisation foncière suffisante et début des études techniques 60 (2) 3 UN VASTE PORTEFEUILLE DE PROJETS Portefeuille de projets (1)(2) (GW bruts) 7 24 29 Fin 2020 En prospection (3)En développement (4)Sécurisé (5)

(5) Sécurisation d'un tarif d'achat d'électricité (suite à appel d'offres, enchère, négociation de gré à gré) RENFORCEMENT DE L'ÉOLIEN ONSHORE Lancement de la construction d'un parc de 400 MW en Arabie Saoudite (mise en service prévue en 2022) Mises en service de 1,4 GW (dont 1 GW aux Etats-Unis) CONCRÉTISATION DE L'ÉOLIEN OFFSHORE Mise en construction de 500 MW en France Fécamp, mise en service prévue en 2023 Premiers projets en Chine 302 MW en exploitation et 200 MW en construction Autres constructions en cours ~ 1 GW - Saint-Nazaire en France, 480 MW, mise en service prévue en 2022 -Neart-na-Gaoithe en Ecosse, 450 MW, mise en service prévue en 2023 Développement d'un projet d'1 GW en Irlande ACCÉLÉRATION DANS LE SOLAIRE Succès remportés 2 GW aux Émirats Arabes Unis : le plus puissant projet solaire au monde à date 1,3 GW en Inde ~200 MW en France Mises en service de ~ 1 GW 400 MW aux Émirats Arabes Unis,

500 MW aux Etats-Unis Acquisition d'un portefeuille de projets de 4,5 GW aux États-Unis PLAN SOLAIRE EN FRANCE ~ 2,5 GW de projets en développement au sol à fin 2020

~ 0,5 GW de projets sécurisés à fin 2020

~ 0,3 GW en construction à fin 2020 Mise en construction de la première centrale PV flottante Appel d'offres CRE 4.8 : ~ 30% de part de marché atteints DÉVELOPPEMENT DANS L'HYDRAULIQUE MODERNISATION DE LA CENTRALE DE ROMANCHE-GAVET EN FRANCE Mise en service de la nouvelle centrale (97 MW) et amélioration de la production de 40 % HYDRAULIQUE INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS ET PROJETS Nachtigal (420 MW) au Cameroun : environ 37 % des travaux de génie civil achevés, consortium comprenant EDF (mise en service prévue en 2024) Projet de Mpatamanga (350 MW) au Malawi : pré- qualification d'un consortium comprenant EDF, en tant que développeur exclusif ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE DE STEP (1) Hatta (250 MW) aux Émirats Arabes Unis : lancement de la construction supervisée par EDF (1) Station de Transfert d'Énergie par Pompage.

(2) Stockage pour les services réseaux

(3) Stockage pour l'optimisation de la production DÉPLOIEMENT DU PLAN STOCKAGE CONSTRUCTION DE 100 MW AU ROYAUME-UNI 2 premiers projets (2) de Pivot Power SIGNATURE D'UN PPA POUR UN PROJET AVEC 180 MW DE BATTERIES AUX ÉTATS-UNIS Chuckwalla : batteries (3) couplées au parc solaire de 200 MW permettant de délivrer 180 MW pendant 4 heures GAIN D'APPEL D'OFFRES POUR 90 MW EN ISRAËL Batteries (3) couplées à des projets solaires (230 MW) permettant de délivrer 90 MW pendant 4 heures MISE EN SERVICE EN FRANCE Centrale photovoltaïque de Toucan 2 équipée d'un système de stockage (3) intelligent, en Guyane ~ 1 GW DE PROJETS CONSTRUITS OU SÉCURISÉS À FIN 2020 NUCLÉAIRE, CONTRIBUTION MAJEURE À LA PRODUCTION BAS CARBONE (1) Chiffres estimés PRODUCTION NUCLÉAIRE FRANCE Production nucléaire 2020 de 335,4 TWh en baisse de -44 TWh dont ~ -33TWh (1) liés à la crise sanitaire Réorganisation du planning d'arrêts consécutivement à la crise sanitaire, afin d'optimiser la production Fermeture des 2 réacteurs de Fessenheim Poursuite du fonctionnement des réacteurs de 900 MW au-delà de 40 ans : consultation sur le projet d'avis de l'ASN clôturée en janvier 2021 ROYAUME-UNI Production nucléaire 2020 de 45,7 TWh en baisse de -5,3 TWh (2) Arrêts définitifs d'Hunterston B et d'Hinkley Point B programmés d'ici 2022 FRAMATOME Signature d'un accord en vue de l'acquisition de l'activité de contrôle-commande de Rolls-Royce GRANDS PROJETS (3) FLAMANVILLE 3 Préparation du chantier de reprise des soudures de traversées autorisée par l'ASN (autorisation de reprise de ces soudures en attente) Réception sur site des 1ers assemblages de combustible suite aux autorisations délivrées par l'ASN et le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS) HINKLEY POINT C Principaux jalons opérationnels atteints Révision du calendrier et des coûts (4) SIZEWELL C Décision du gouvernement britannique d'engager des discussions avec EDF sur le financement de 2 nouveaux EPR DÉVELOPPEMENT D'UN SMR Projet de petit réacteur modulaire NUWARD™(Small Modular Reactor - SMR) (5) DÉPLOIEMENT DU PLAN EXCELL visant l'excellence de la filière nucléaire française, finalisation de la 1ère phase de déploiement et lancement de la 2ème phase.

(2) Réduction de 50 % de la production de Sizewell B, -2,1 TWh à la demande de National Grid entre mai et septembre (3) Cf. Annexes

(4) Voir communiqué de presse du 27 janvier 2021. Début de production d'électricité par l'unité 1 prévu en juin 2026 au lieu de fin 2025, et coûts à terminaison du projet désormais estimés entre 22 et 23 Md£2015 (versus 21,5 et 22,5 Md£2015)

(5) Développement conjoint par le CEA, EDF, Naval Group et TechnicAtome CLIENTS ET SERVICES : EDF EN FRANCE DEVIENT UN ACTEUR IMPORTANT DES OFFRES DE MARCHÉ GAMME D'OFFRES LARGE ET INNOVANTE PERFORMANCE COMMERCIALE Près de 1 million de clients électricité résidentiels en offres de marché en France soit près de 80 % de plus vs fin 2019 Croissance du panier moyen de contrats de services et gaz pour 1 000 contrats d'électricité : - clients résidentiels +16 % vs 2019 - clients professionnels +19 % vs 2019 ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME D'OFFRES Lancement du « Contrat Flexible » qui s'adapte à l'activité des professionnels (<36 kVA) REPRISE (1) DE CLIENTS AU ROYAUME UNI Portefeuille clients de Green Network Energy : 360 000 clients BELGIQUE : SIGNATURE D'ACCORDS EN VUE DE L'ACQUISITION D'UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS Portefeuille d'environ 330 000 clients (Essent Belgium) (2) CROISSANCE DANS LES SERVICES & ACTIVITÉS BAS CARBONE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE Plus de 100 000 points de charge à fin 2020 (x 10 vs 2019) et 5 000 points de smart charging - Acquisition de Pod Point en février 2020 au Royaume Uni (près de 90 000 points de charge à fin 2020)

- Izivia, leader de la recharge publique en France avec 26% de part de marché (3) SUCCÈS CLÉS DE DALKIA Dynamique commerciale dans le développement des réseaux de chaleur renouvelable et des économies d'énergie dans tous les secteurs d'activité. Contrat de performance énergétique gagné avec le Centre Hospitalier de Pontoise et 90 % d'ENR du Réseau de chaleur de Montargis IZI BY EDF Plateforme de services de proximité : élargissement des offres autour de la rénovation énergétique et de la mobilité électrique Commercialisation de pompes à chaleur : multiplication par 5 des ventes entre le premier et le second semestre HYDROGÈNE 1ers contrats remportés par Hynamics (Projet d'électrolyseur et station de production et distribution d'hydrogène vert) (1) Attribution par l'Ofgem (organisme de régulation du gouvernement britannique) après enchères, suite à la cessation d'activités de ce fournisseur (2) Voir communiqué de presse Luminus du 5 février 2021

(3) Source Bureau d'études Elexent ENEDIS : LEADER EN EUROPE AU CŒUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ENEDIS PROGRAMME LINKY TARIFS + de 30 millions de compteurs communicants déployés en janvier 2021, en ligne avec l'objectif 2021 Décision par le Régulateur sur le nouveau tarif TURPE 6 (1) qui entrera en vigueur au 1er août 2021 pour une durée de 4 ans : stabilité du modèle de rémunération 40 000 télé-opérations réalisées chaque jour RACCORDEMENTSMOBILITÉ ÉLECTRIQUE DANS LES TERRITOIRES Résilience de l'activité pendant la crise sanitaire Covid-19 Plus de 200 projets développés en partenariat (dépôts de bus, recharges de bateaux à quai, recharges rapides de voitures…) Électrification du parc de véhicules Enedis Une dynamique soutenue des raccordements clients : plus de 350 000 raccordements en 2020, dont 30 000 installations photovoltaïques petits producteurs, ainsi que 900 MW de photovoltaïque et 700 MW d'éolien LANCEMENT DU PROJET INDUSTRIEL ET HUMAIN 2020-2025 Co-construit avec 20 000 salariés et parties prenantes visant à faire d'Enedis le service public préféré des Français au service de la transition écologique (1) Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité. Délibération du régulateur CRE du 21 janvier 2021 RÉSULTATS ANNUELS 2020 Xavier Girre Directeur Exécutif Groupe - Finance CHIFFRES CLÉS 2020 En millions d'euros 2019 retraité (1) 2020 Chiffre d'affaires 71 347 69 031 EBITDA 16 723 16 174 Résultat net courant 3 871 1 969 Résultat net part du Groupe 5 155 650 -87,4 31/12/2019 31/12/2020 Endettement financier net (en milliards d'euros) 41,1 42,3 Ratio endettement financier net / EBITDA (1)(3) 2,46x 2,61x (1) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 (sauf EFN) ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P.

(2) Variation organique à périmètre, normes et change comparables.

(3) Taux de distribution du résultat net courant ajusté de la rémunération des emprunts hybrides comptabilisée en fonds propres. ∆ % -3,2 -3,3 -49,1 ∆% Org.(2) -3,4 -2,7 DIVIDENDE PROPOSÉ 0,21 €/action TAUX DE DISTRIBUTION DE 45 %(3) État engagé à opter pour un paiement en actions IMPACTS COVID 19 (1) SUR L'EBITDA GROUPE -0,7 Md€ -0,6 Md€ CLIENTS ET SERVICES -0,5 BAISSE DE LA CONSOMMATION, AUGMENTATION DES RISQUES D'IRRÉCOUVRABLES, REPORT DE CHANTIERS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES -0,2 Md€ PLAN D'ACTIONS ENGAGÉ RÉDUCTION DES CHARGES OPÉRATIONNELLES (2) par rapport à 2019 CESSIONS GROUPE 2020 (3) RÉALISÉ 2020 AMBITIONS 2022 S1 S2 (1) Chiffres estimés. Voir note 1.4. « Comparabilité des exercices / Conséquences de la crise sanitaire Covid 19 » des états financiers audités du Groupe au 31.12.2020. Par convention, aucun effet prix survenu dans le contexte de la crise sanitaire n'a été attribué à la crise du Covid-19. (2) Somme des charges de personnel et des autres consommations externes. A périmètre, taux de change, normes et taux d'actualisation des retraites constants, et hors inflation. Hors coûts des ventes des activités de services énergétiques, et des services d'ingénierie nucléaire de Framatome et de projets spécifiques tels que Jaitapur. (3) Cessions signées ou réalisées : impact sur le désendettement économique du Groupe. Tient compte également des accords engageants de cession de l'activité E&P d'Edison Norge en Norvège signés le 30 décembre 2020 (finalisation au S1 2021). RÉSULTATS ANNUELS 2020 OBJECTIFS RÉVISÉS (1) LÉGÈREMENT DÉPASSÉS (EBITDA ≥ 16 Mds€ ET RATIO ENDETTEMENT FINANCIER NET / EBITDA < 3x) ET OBJECTIFS INITIAUX (3) HORS COVID ATTEINTSEBITDA DE 16,2 Mds€, EN CROISSANCE HORS EFFET COVID Covid-19(2)EBITDA 1,5 16,7 16,2 2019 2020 (1) Voir communiqués de presse du 30 juillet 2020, du 13 novembre 2020 et du 16 décembre 2020 (2) Chiffres estimés. Voir note 1.4. « Comparabilité des exercices (dont effets de la crise sanitaire) » des états financiers audités du Groupe au 31.12.2020. VARIATION ORGANIQUE DE -2,7 % ET CROISSANCE ORGANIQUE HORS COVID DE + 6,2 % (5) ESSENTIELLEMENT GRÂCE À DES EFFETS PRIX (3) Objectifs de février 2020. Fourchette d' EBITDA : 17,5 - 18 Mds€ et ratio d'EFN / EBITDA ~2,6x

(4) Guidance retirée entre avril et juillet 2020

(5) Variation organique à périmètre, normes et change comparables hors effets Covid EBITDA GROUPE PAR SEGMENT En millions d'euros 2019 retraité (1) Variation organique à périmètre, normes et change comparables. VARIATION ORGANIQUE : -2,7%(1)

(2) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P. 2020 EBITDA GROUPE - SYNTHÈSE (1) En millions d'euros VARIATION ORGANIQUE : -2,7 %(2) Variation organique hors Covid : +6,2 %(2)(4) 2019 retraité 2020 (1) Chiffres estimés.

(2) Variation organique à périmètre, normes et change comparables.

(3) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P. (4) Chiffres estimés. Voir note 1.4. « Comparabilité des exercices (dont effets de la crise sanitaire) » des états financiers audités du Groupe au 31.12.2020.

(5) Développement-Vente d'Actifs Structurés

(6) Principalement des effets prix compensés partiellement par un moindre effet volume (demande et pertes clients). PRODUCTION NUCLÉAIRE FRANCE (1)Chiffres estimés PRODUCTION HYDRAULIQUE FRANCE (en TWh) (1) Production cumulée 2019 Production cumulée 2020 (1) + 12,6 % vs fin déc. 2019 (1) Production hydraulique hors activités insulaires avant déduction de la consommation du pompage.

(2) Production après déduction de la consommation du pompage : 33,4 TWh sur 2019 et 38,5 TWh sur 2020.

(3) Taux de remplissage des retenues en énergie Mars Juin Sept. Déc.  Hydraulicité 2020 proche de la normale

 Lac France (3) à fin 2020 à 73 % soit +10,2 points vs moyenne historique EBITDA FRANCE - ACTIVITÉS PRODUCTION ET COMMERCIALISATION En millions d'euros 7 615 Variation organique hors Covid-19 : +8,8 % (1) (2) - 209 Effet volume énergie (2) Effet prix énergie (2)(3) Dont :  Baisse de la production nucléaire ~ -11 TWh (2) (dont Fessenheim ~ -10 TWh, reports d'arrêts ~ +14 TWh, et des prolongations d'arrêts ~ -16 TWh)

 Meilleure production hydro : +5,1 TWh (4) 2019 (1) Variation organique à périmètre, normes et change comparables.

(2) Chiffres estimés.

(3) Y compris effets prix favorables sur les achats d'énergie.

(4) Après déduction du pompage. VARIATION ORGANIQUE : -2,7 % (1) Dont :  Hausses du TRV (composante énergie) de : • +7,7 % au 1er juin 2019 • +3,0 % au 1er février 2020 incluant la moitié du rattrapage tarifaire 2019

- 200 Autres effets (2) Dont :  (+) Prix de la capacité

 (-) Pertes clients -12,3 TWh (y compris clients TRV) -872 Effet Covid-19 (2)(6) Dont :  Baisse de la production nucléaire ~ -33 TWh (2) ~ -0,6 Md€

 Baisse de la consommation ~ -8 TWh ~ -0,2 Md€

 Augmentation risques irrécouvrables ~ -0,1 Md€ 7 412 2020 (5) A périmètre, taux de change, normes et taux d'actualisation des retraites constants. Hors coûts des ventes des activités de services.

(6) Chiffres estimés. Voir note 1.4. « Comparabilité des exercices (dont effets de la crise sanitaire) » des états financiers audités du Groupe au 31.12.2020. EBITDA FRANCE - ACTIVITÉS RÉGULÉES (1) En millions d'euros Variation organique hors Covid-19 : +6,7 % (1)(2) +391 2019 -91 (1) Activités régulées comprenant Enedis, ÉS et activités insulaires.

(2) Variation organique à périmètre, change et normes comparables.

(3) Enedis, filiale indépendante d'EDF au sens des dispositions du Code de l'énergie. (4) Chiffres estimés. VARIATION ORGANIQUE : +2,1 %(2) -28

(5) Chiffres estimés. Voir note 1.4. « Comparabilité des exercices (dont effets de la crise sanitaire) » des états financiers audités du Groupe au 31.12.2020. +70 -237 2020 (6)Indexation TURPE 5 Distribution de +3,04% et +2,75% et du TURPE 5 Transport de +2,16 % et -1,08% respectivement au 1er août 2019 et au 1er août 2020. (7) A périmètre, taux de change, normes et taux d'actualisation des retraites constants. Hors coûts des ventes des activités de services. (8)Les aléas climatiques intègrent les surcoûts d'Opex pour remettre en service les ouvrages affectés par un évènement climatique et les indemnités de coupure longue versées aux clients ÉNERGIES RENOUVELABLES EDF RENOUVELABLES En millions d'euros ∆ % ∆ % 2019 2020 Org.(1)RENOUVELABLES GROUPE (3) En millions d'euros ∆ % ∆ % 2019 2020 Org.(1) EBITDA 1 193 848 -28,9 -23,0 Dont EBITDA production 917 904 -1,4 +4,7  Effet Covid-19 non significatif

 Moindre contribution de l'activité DVAS : niveau exceptionnel en 2019 en lien avec la cession partielle d'un parc off-shore en Écosse  Production : 15,4 TWh, générant un EBITDA en hausse organique de +4,7 % grâce notamment aux capacités mises en service fin 2019 et en 2020

 Croissance des activités Solaire Distribué & Exploitation Maintenance

 Hausse des coûts de développement accompagnant la croissance de l'activité (1) Variation organique à périmètre, change et normes comparables. L'écart avec la croissance faciale reflète des transferts intra-groupes d'actifs

(2) Production après déduction de la consommation du pompage EBITDA (3) 2 166 1 862 -14,0 -12,3 Investissements nets (404) (1 311) x3,2  EBITDA - Hydro France : Production en croissance de +5,1 TWh (2) (+15,3 % vs 2019). Effet défavorable des conditions de prix sur le marché spot (-7,3 €/MWh) (3) - EnR : Effet année pleine des mises en service

 Investissements nets - Très forte hausse des investissements nets en l'absence d'opération de cession significative  RENOUVELABLES GROUPE : NIVEAU RECORD DE PROJETS EN CONSTRUCTION A 8 GW DE CAPACITÉ BRUTE A FIN DÉCEMBRE 2020 (2,5 GW EOLIEN ONSHORE, 1,6 GW ÉOLIEN OFFSHORE, 3,9 GW SOLAIRE) (3)Pour les activités de production électrique d'origine renouvelable optimisées au sein d'un portefeuille d'actifs de production plus large, en particulier s'agissant du parc hydraulique France, le chiffre d'affaires et l'EBITDA sont estimés, par convention, comme la valorisation de la production réalisée au prix de marché (ou au tarif d'obligation d'achat), sans tenir compte des effets des couvertures, et tiennent compte de la valorisation de la capacité le cas échéant. SERVICES ÉNERGÉTIQUES En millions d'euros DALKIA ∆ % ∆ % 2019 2020 Org.(1)SERVICES ÉNERGÉTIQUES GROUPE (3) En millions d'euros ∆ % ∆ % 2019 2020 Org.(1) EBITDA 349 290 -16,9 -17,5 EBITDA 431 318 -26,2 -23,9 Investissements nets (330) (438) +33 SIGNATURE AVEC THALES ALENIA SPACE D'UN CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE D'UNE DURÉE DE 15 ANS POUR LE CENTRE SPATIAL DE CANNES-MANDELIEU  Baisse organique majoritairement liée à l'impact de la crise du Covid-19 sur les volumes de ventes d'énergie et de services (-40 M€) (2) : au 1er semestre, fermetures des sites clients et reports de chantiers en France et à l'International

 Difficultés ponctuelles sur des contrats de services au Royaume-Uni

 Succès commerciaux dans la santé, l'industrie et l'habitat (2) Chiffres estimés.  EBITDA - Impacts de la crise du Covid-19 sur l'activité de Dalkia et d'Edison

 Investissements nets - Variation reflétant principalement l'acquisition de Pod Point au Royaume-Uni en 2020, compensée partiellement par de moindres investissements en raison des reports de chantiers liés à la crise sanitaire (3) Les Services Énergétiques Groupe comprennent Dalkia, Citelum, CHAM et les activités services d'EDF Energy, Edison, Luminus et EDF SA. Il s'agit notamment d'activités d'éclairage urbain, de réseaux de chaleur, de production décentralisée bas carbone à partir des ressources locales, de pilotage des consommations et demobilité électrique. FRAMATOME En millions d'euros EBITDA EBITDA contributif groupe EDF  Bonne performance, avec un EBITDA en hausse de près de 5 %

 Résilience des usines de Combustible tant en France, qu'en Allemagne et aux États-Unis, ainsi que mix produit plus favorable qu'en 2019, ayant entrainé un rebond de l'EBITDA

 Mise en place de mesures face à la crise et poursuite du plan d'action sur les coûts de structure

 Impact de la crise du Covid-19 (-47 M€) (2) touchant principalement l'activité « Base installée » et l'activité de « Fabrication de composants » (1) Variation organique à périmètre, change et normes comparables.

(2) Chiffres estimés. 2019 2020 ∆ % ∆ % Org.(1) 527 534 +1,3 +0,8 256 271 +5,9 +4,7 ROYAUME-UNI En millions d'euros EBITDA  Amélioration de l'EBITDA malgré les effets de la crise du Covid-19 (-182 M€) (2) principalement liés à la baisse de la consommation B2B et aux risques de recouvrement sur les créances commerciales. Soit une amélioration de l'EBITDA hors Covid-19 de +33,4 %

 Production - Production nucléaire en baisse (-5,3 TWh (3)) à 45,7 TWh, en lien avec l'arrêt pour inspection graphite d'Hinkley Point B. Redémarrage d'Hunterston B en septembre 2020. Dungeness B toujours en arrêt - Hausse des prix réalisés du nucléaire (+10,3 £/MWh)

 Commercialisation - Amélioration de la marge brute clients B2C (du fait d'un meilleur mix client) malgré la baisse en volume du portefeuille dans un contexte de forte concurrence (1) Variation organique à périmètre, normes et change comparables.

(2) Chiffres estimés. 2019 2020 ∆ % ∆ % Org.(1) 772 823 +6,6 +9,8

(3) L'arrêt d'une des deux turbines de Sizewell B à la demande de National Grid entre mai et septembre 2020 a eu un impact défavorable de 2,1 TWh sur la production 2020. Cette perte a été financièrement compensée en EBITDA

(4) Attribution par l'Ofgem (organisme de régulation du gouvernement britannique) après enchères, suite à la cessation d'activités de ce fournisseur ITALIE En millions d'euros EBITDA Progression de l'EBITDA malgré l'impact de la crise du Covid-19 (-60 M€) (3) en lien avec la baisse de la demande des clients industriels (gaz, électricité et services)

 Activité électricité - Meilleure contribution de la production renouvelable (hydraulique et éolienne) - Performance des services rendus au système électrique (4) en lien notamment avec une bonne optimisation de la flexibilité du parc

 Activité gaz - Meilleure optimisation grâce à la flexibilité des contrats d'approvisionnement par gazoduc dans un contexte de volatilité des prix de marché

 Activités commercialisation et services - Amélioration des marges sur les ventes d'électricité pour clients résidentiels et industriels et progression des services aux clients résidentiels. En revanche, le climat doux en début d'année a eu un effet défavorable sur les marges gaz (1) 2019 retraité (1) 593 Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P, finalisée en décembre 2020 (hors Norvège et Algérie). 2020 ∆ % ∆ % Org.(2) 683 +15,2 +8,4 FINALISATION DE LA CESSION DE L'ACTIVITÉ E&P EN DÉCEMBRE 2020 & SIGNATURE D'ACCORDS ENGAGEANTS POUR LA CESSION DE L'E&P EN NORVÈGE, EDISON NORGE (2) Variation organique à périmètre, normes et change comparables. L'écart avec la croissance faciale reflète des transferts intra-groupes.

(3) Chiffres estimés.

(4) Mercato dei Servizi di Dispacciamento. AUTRE INTERNATIONAL En millions d'euros EBITDA dont Belgique (2) dont Brésil  Belgique (2) - Progression de l'EBITDA malgré l'impact de la crise du Covid-19 (-26 M€) (3) en lien avec la baisse de la consommation, des activités de services et risques de recouvrement sur les créances commerciales - Production nucléaire : retour à la normale en 2020 et effets prix très favorables - Eolien : production en croissance de +26 % grâce à la progression des capacités installées 548 MW (4) (+13,5 % vs fin 2019) et à des conditions de vent favorables

 Brésil - Bonne performance opérationnelle, continuité de l'exploitation avec peu d'impacts de la crise sanitaire - Augmentations du tarif du contrat de vente d'électricité (PPA) d'EDF Norte Fluminense - Effet de change défavorable (dépréciation BRL versus Euro)

(1) Variation organique à périmètre, normes et change comparables.

(2) Luminus et EDF Belgium. 2019 2020 339 380 206 126 247 115 (3) Chiffres estimés. ∆ % ∆ % Org.(1) +12,1 +20,9 +19,9 -8,7 +18,9 +16,7 ACCORD SIGNÉ EN VUE DE L'ACQUISITION D'UN PORTEFEUILLE (5) D'ENV. 330 000 CLIENTS (ESSENT BELGIUM - GAZ ET ÉLECTRICITÉ) EN BELGIQUE

(4) Capacité nette au périmètre Luminus. 588 MW en capacité brute (croissance de +13,3 %).

(5) Voir communiqué de presse Luminus du 5 février 2021 AUTRES MÉTIERS En millions d'euros 2019 2020 ∆% ∆% Org.(1) EBITDA 505 261 -48,3 -44,8 Dont Activités gazières (333) (455) -36,6 -36,6 Dont EDF Trading 733 633 -13,6 -11,2  Activités gazières - Provision significative sur des contrats onéreux en raison principalement de la révision à la baisse des spreads Europe / États-Unis à moyen et long terme

 EDF Trading - Performance des activités trading soutenue après une année 2019 exceptionnelle. Bonne performance liée à une volatilité élevé e des prix de marché en 2020, aux activités de services de couverture ainsi qu'aux activités d'optimisation GNL et de trading GPL. Effets peu significatifs de la crise du Covid-19 (1)Variation organique à périmètre, normes et change comparables. EBIT GROUPE En millions d'euros 2019 retraité (1) 2020 ∆ EBITDA 16 723 16 174 (549) Volatilité des commodités 642 (175) (817) Dotation aux amortissements et provisions pour renouvellement (10 020) (10 838) (818) Pertes de valeur et autres produits et charges d'exploitation (588) (1 286) (698) EBIT 6 757 3 875 (2 882) (1)Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P. RÉSULTAT FINANCIER En millions d'euros Coût de l'endettement financier brutCharges de désactualisationAutres produits et charges financiers Dont variation nette de juste valeur de titres de dette et de capitaux propres des actifs dédiés Résultat financier (364) (2 582) (2 218) 1 463 Hors éléments non récurrents, avant impôts (dont variation nette de la JV des instruments financiers IFRS 9) Résultat financier courant (2 950) (3 705) (755) AUGMENTATION DES CHARGES DE DÉSACTUALISATION PRINCIPALEMENT LIÉE À UNE BAISSE DU TAUX D'ACTUALISATION DES PROVISIONS NUCLÉAIRES EN FRANCE DE 20 BPS EN 2020 VS 10 BPS EN 2019 BONNE PERFORMANCE DES ACTIFS DÉDIÉS DANS UN CONTEXTE DE MARCHÉS FINANCIERS DÉGRADÉ (1)Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P. 2019 retraité (1) (1 806) (3 161) 4 603 2 545 2020 (1 610) (3 733) 2 761 1 218 (2 586) (1 123) ∆ +196 (572) (1 842) (1 327) RÉSULTAT NET En millions d'euros EBIT Résultat financierImpôts sur les résultats Quote-part de résultat net des coentreprises et entreprises associées Résultat net des activités en cours de cession Déduction du résultat net - part des minoritaires Résultat net - part du Groupe 5 155 650 -87,4 Hors éléments non récurrents Dont variation nette de la JV des instruments financiers IFRS 9, nette d'impôt Résultat net courant 3 871 1 969 -49,1 (1)Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P. 2019 retraité (1) 6 757 (364) (1 532) 818 (497) (27) 2020 3 875 (2 582) (945) 425 (158) 35 (1 284) 1 780 1 319 873 ∆ % -42,7 ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS NETS D'IMPÔTS En millions d'euros 2019 retraité (1) 2020 Pertes de valeur (883) (844) Dont E&P (500) (114) Dont parc nucléaire existant au Royaume-Uni (96) (402) Variation de la juste valeur des instruments financiers IFRS 9 1 780 873 Autres, y compris la volatilité des commodités (IFRS 9) 387 (1 348) Dont surcoûts exceptionnels liés à la reprise des soudures de traversées Flamanville 3 - (270) Dont contentieux fiscaux France et changement de taux d'impôt au Royaume-Uni - (658) Total éléments non récurrents nets d'impôts 1 284 (1 319) (1)Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P. ÉVOLUTION DU CASH FLOW En millions d'euros 2019 retraité (1) 2020 EBITDA 16 723 16 174 Eléments non monétaires (1 930) 328 EBITDA Cash 14 793 16 502 ∆ BFR 475 (1 679) Investissements nets (hors cessions, HPC et Linky (2)) (11 433) (11 570) Autres éléments dont dividendes reçus des coentreprises et entreprises associées 303 (17) Cash flow généré par les opérations 4 138 3 236 Plan de cessions d'actifs Groupe 531 187 Impôt sur le résultat payé (915) (983) Frais financiers nets décaissés (802) (1 008) Actifs dédiés (394) (798) Dividendes versés (yc rémunérations des émissions hybrides) (801) (768) Cash flow Groupe avant Linky (2) et HPC 1 757 (134) Linky (2) et HPC (2 582) (2 575) Cash flow Groupe (825) (2 709) (1) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P. (2)Linky est un projet porté par Enedis, filiale d'EDF au sens des dispositions du Code de l'énergie. INVESTISSEMENTS NETS TOTAUX Y COMPRIS ACQUISITIONS, HORS PLAN DE CESSION FRANCE - ACTIVITÉS RÉGULÉES 2019 (1) Les données publiées au titre de l'exercice 2019 ont été retraitées de l'impact lié au changement de périmètre de la cession de l'E&P (2) 6% Soit -2% d'investissements nets pour EDF Renouvelables en raison de la déconsolidation de la dette associée au projet éolien en mer NnG suite à la cession de 50% des titres 2020 ENDETTEMENT FINANCIER NET En milliards d'euros (41,1) +16,5 -1,7 EBITDA Cash ∆ BFR Cash flow Groupe : (2,7) Mds€ Décembre 2019 NB : chiffres arrondis à l'entier le plus proche. -11,6 Investissements nets (1) (1) Investissements nets hors Linky, HPC et cessions Groupe. -0,8 Dividendes (2) VARIATION (1,2) Mds€ -2,6 -0,7 +0,2 -1,0 -1,0 Actifs dédiés et autres Cessions Linky (3) & HPCFrais financiers nets décaissésImpôts sur le résultat payé Dont des effets techniques : • Change : +0,4 Md€

• Variations de juste valeur des instruments financiers : -0,5 Md€

• Dettes de loyers IFRS 16 : -0,6 Md€ • Océane - composante capitaux propres : +0,2 Md€ +2,1 Émissions hybrides (2) Dividendes versés, y compris la rémunération des obligations hybrides. (42,3) -0,6 Autres Décembre 2020

(3) Linky est un projet mené par Enedis, filiale indépendante d'EDF au sens du Code de l'énergie français. RÉSULTATS ANNUELS 2020 Jean-Bernard Lévy Président-Directeur Général OBJECTIFS 2021 ET PERSPECTIVES MOYEN TERME (1) SOUS RÉSERVE DES IMPACTS D'UN NOUVEAU RESSERREMENT DES RESTRICTIONS SANITAIRES OBJECTIFS 2021 EBITDA (1) > 17 Mds€ ENDETTEMENT FINANCIER NET / EBITDA (1) < 3x AMBITIONS 2022 CHARGES OPÉRATIONNELLES (2) réductions entre 2019 et 2022 500 M€ CESSIONS GROUPE 2020-2022 (3) ~ 3 Mds€ ENDETTEMENT FINANCIER NET / EBITDA (1) ~ 3x DIVIDENDE ‒ TAUX DE DISTRIBUTION CIBLE DU RÉSULTAT NET COURANT (4) POUR 2021 ET 2022 ‒ ÉTAT ENGAGÉ À OPTER POUR UN PAIEMENT EN ACTIONS DU DIVIDENDE RELATIF À L'EXERCICE 2021 45 - 50 % (1) Sur la base du périmètre et des taux de change au 01/01/2021.

(2) Somme des charges de personnel et des autres consommations externes. A périmètre, taux de change, normes et taux d'actualisation des retraites constants, et hors inflation. Hors coûts des ventes des activités de services énergétiques, et des services d'ingénierie nucléaire de Framatome et de projets spécifiques tels que Jaitapur. (3) Cessions signées ou réalisées : impact sur le désendettement économique du Groupe.

(4) Ajusté de la rémunération des emprunts hybrides comptabilisée en fonds propres. RÉSULTATS ANNUELS 2020 Attachments Original document

Permalink Disclaimer EDF - Électricité de France SA published this content on 04 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 March 2021 11:10:03 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ELECTRICITÉ DE FRANCE 12:17 ELECTRICITE DE FRANCE : Les annexes de la présentation (PDF - 7,97 Mo) PU 12:11 ELECTRICITE DE FRANCE : La présentation du 18 février 2021 (PDF - 1,86 Mo) PU 04/03 LA MINUTE DURABLE : Engie, indicateurs ESG et pollution des avions 04/03 Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 4 mars 2021 AO 04/03 MCPHY : partenaire clé pour équiper l’aéroport Toulouse-Blagnac AO 03/03 ENGIE, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du mercredi 3 mars 2021 - AO 03/03 ENGIE : plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mercredi 3 mars 2021 - AO 03/03 CATHERINE MACGREGOR : Engie réfute l'idée d'un démantèlement mais veut se concen.. DJ 03/03 ELECTRICITE DE FRANCE : EDF mis en demeure par l'ASN après une inspection inopi.. DJ 02/03 COLAS : a nommé une nouvelle Directrice RSE CF Recommandations des analystes sur ELECTRICITÉ DE FRANCE 01/03 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Carrefour, Engie, Kering, Tarkett, Vifor, Amadeus, O.. 26/02 ENGIE : JP Morgan maintient sa recommandation à l'achat ZD 26/02 ENGIE : Opinion positive de Goldman Sachs ZD

Données financières EUR USD CA 2021 72 212 M 86 178 M - Résultat net 2021 2 808 M 3 351 M - Dette nette 2021 54 861 M 65 471 M - PER 2021 12,6x Rendement 2021 3,75% Capitalisation 30 526 M 36 765 M - VE / CA 2021 1,18x VE / CA 2022 1,19x Nbr Employés 161 203 Flottant 14,9% Graphique ELECTRICITÉ DE FRANCE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ELECTRICITÉ DE FRANCE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 13,80 € Dernier Cours de Cloture 9,85 € Ecart / Objectif Haut 108% Ecart / Objectif Moyen 40,1% Ecart / Objectif Bas -17,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jean-Bernard Lévy Chairman & Chief Executive Officer Xavier Rene Louise Girre Executive Director-Finance Christophe Salomon Group Chief Information Officer Laurence Parisot Independent Director Claire Pédini Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ELECTRICITÉ DE FRANCE -23.61% 36 765 NEXTERA ENERGY -7.60% 139 719 ENEL S.P.A. -5.23% 96 003 IBERDROLA, S.A. -11.92% 78 589 DUKE ENERGY CORPORATION -5.57% 66 459 ORSTED A/S -26.02% 62 612